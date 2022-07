A tér két központi elemét, a Hősi emlékművet és az ivókutat egy-egy kör alakú teresedés veszi körül, amelyet tengely irányban gyalogos felületek kötnek össze. Az így kialakult burkolt és zöld felületek szív alakban követik le a területet. A térbelső területen utcabútorok találhatók. A közösségi igényekre is gondolva egy szabadtéri színpadot is kialakítottak. A tér külső területe erősített pályaszerkezettel biztosítja az itt tartandó rendezvények helyigényét. Itt is megvalósulhatott a villamos légvezetékek földkábelre történő kiváltása is, modern térvilágítással. A kandeláberek itt is modern technológiával vannak felszerelve, UV kijelzővel, elektromos töltési lehetőséggel. A tér kivitelezését szintén a Beck & Cat Kft. végezte, a bruttó költség 416 millió forint volt.