Mások mellett Rob Long amerikai író és tévéproducer, Jonathan Leaf amerikai dráma- és forgatókönyvíró, és David Coulthard, volt Forma–1-es autóversenyző is ott lesz Esztergomban a július 28-án, csütörtökön kezdődő MCC Feszten. Az skót pilóta 29-én, pénteken 17 órakor a Mindszenty Színpadon lesz látható és hallható, az Inside the Mind of a Champion, azaz Egy bajnok elméjében című beszélgetésen.

David Coulthard 1994 és 2008 között 247 Formula–1-es versenyen indult. Visszavonulásakor a mezőny korelnöke és egyik legrutinosabbja volt, nála csak Rubens Barrichello, Riccardo Patrese és Michael Schumacher indult több Formula–1-es versenyen. A világbajnokságot sosem nyert versenyzők között ő szerezte a legtöbb világbajnoki pontot. 2008. november 2-án, a brazil nagydíjon fejezte be hosszú Formula–1-es karrierjét.

A wikipedia tanúsága szerint 247 nagydíjon vett részt, 13 győztes futam, 62 dobogós hely fűződik a nevéhez. 12-szer indult az első rajtkockáról, 535 világbajnoki pontot gyűjtött.