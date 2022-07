A Szlovák Ház udvarán érkezésünkkor már nagy volt a sürgés-forgás. A sütőket előkészítették, és a bepácolt húsok mellett ízletes saláták kerültek az asztalokra. Sorra érkeztek a tagok, miközben Visegrádi József, az egyesület elnöke a civil szerveződés előzményeiről mesélt.

A Bánhida Baráti Kör volt az egyesületük elődje. Évtizedekkel ezelőtt Pruzsina Csaba vezetésével jött létre a bánhidaiakból álló közösség. Céljuk a hagyományőrzés mellett a fiatalok bevonása. Saját erőből tevékenykedtek a Puskin Művelődési Ház közreműködésével. Komoly rendezvények fűződnek a nevükhöz: például a szüreti felvonulás újjászervezése, és a hagyományőrző szlovák bálok.

Programok - A tavaszi után október elején, a bánhidai búcsúhoz kapcsolódóan ismét szerveznek Borudvart a Puskinban. Ide várják már a város civil szervezeteinek képviselőit is. Búcsú után novemberben Márton napi libavacsorát szerveznek, majd tervezik, hogy Mikulás ünnepséggel is megajándékozzák a fiatalokat. A hagyományos Szent Borbála napi ünnepségen adják át a Bánhidáért Emlékérmeket, majd a tavalyi sikeres adventi gyertyagyújtás után, az idén is megszervezik ezt a programot, amely sok családot vonzott Bánhida szívébe, a Puskin Művelődési Ház elé. Tervezik majd, hogy tavasszal ismét lesz Borudvar, és bíznak abban az egyesület tagjai, hogy a város más részeiből egyre többen vesznek részt a programjaikon. – A bánhidaiság lényege, hogy tudjunk egymásról, és a helyi és a városi közösségeket is valamilyen módon összekapcsoljuk. Hisz mindannyiunknak ugyanaz a célja: a hagyományok ápolása, átörökítése a fiataloknak – zárta a beszélgetést Visegrádi József, a Bánhidai Baráti Kör Egyesület elnöke.

A kezdeti lendület után a közösség háttérbe vonult. Később a várossá válás ötvenedik évfordulóján egy vetélkedőt szerveztek. A bánhidai csapat Jóna Imre vezetésével megnyerte a megmérettetést, és alapítottak egy civil szervezetet Bánhidai Baráti Kör Egyesület néven. Akkor ötven taggal, ma huszonkilencen vannak.

Az elmúlt huszonöt évben több vezetője is volt a Baráti Körnek, és mindenkinek volt valamilyen sajátos elképzelése a működtetéséről. Ablonczy Dánielné nevéhez fűződik a Bánhidai Bizsergető, Ludányi és Molnár Tamás a zenei vonalat kívánta erősíteni, Slezák Tamással könyvet is kiadtunk, az ő vezetése mellett került a búcsú is az egyesülethez

– meséli Visegrádi József.

Visegrádi József abban az időszakban lett a Baráti Kör tagja, majd két éve választották elnökké. Munkáját Berkovics Árpád alelnökként és Rákász Mihály titkárként segíti.

Bánhida egy nagy városi közösség része. Éppen ezért tartom nagyon fontosnak a kapcsolódást, kapcsolatot a városban működő civil szervezetekkel. Kiválóan működünk együtt a Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal. Ám az átlagéletkoruk 80 év, a miénk jelenleg 50-60 körül lehet. Elengedhetetlen a fiatalítás mindkét csoportnál, ahogy fontos a kapcsolódás Bánhida többi, és a város más civil közösségeivel. Erre is tettünk már kísérletet, és a tavaszi Borünnepen már Felsőgalláról is hívtunk vendégeket.

Az egyesület elnöke kiemelte: a Baráti Körön belül is sok változást hozott az elmúlt két év. Havonta tartanak összejöveteleket, ahol folyamatosan egyeztetnek a programokról. Visegrádi József nevéhez fűződik a Bánhidai Földművesek szobra, és most emlékoszlopot szeretne állítani Görgényi István, 1973-ban elhunyt bánhidai festőművész, valamint Gyüszi László tanár úr tiszteletére.

Szeretnénk elérni azt is, hogy Bánhida megszépüljön, különös tekintettel a Szlovák Ház és a Puskin környezetére. Olyan rendezvényeket szeretnénk életre hívni, amely a fiatalokat is vonzza. Erre jó példa volt az adventi gyertyagyújtás, amelyet tavaly indítottunk el.

A beszélgetés közben elkészültek a finom sültek is. Miközben kóstolgatták a Baráti Kör tagjai a finomságokat, folytatódott a megbeszélés. A vezetőségi tagok mellett Vankó Éva, a Puskin Művelődési Ház vezetője is egyeztetett az év hátralévő programjairól.