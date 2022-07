Az őzek násza jól behatárolható időszakban: július közepétől augusztus közepéig tart, mely mindig fokozott veszélyt jelent az utakon közlekedők számára. Zsédenyi Gábor, a Duna Vadásztársaság hivatásos vadásza a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az őzbakok viselkedését párzáskor a territórium védelme határozza meg. Bár az őz alapvetően éjszaka aktív vad, ilyenkor napközben is mozgásban van, mivel az idegen bakoktól próbálja sutáját védeni.

Az őzbak területét utak, vasutak hálózzák be, melyeken ebben a felfokozott állapotban gondolkodás nélkül, figyelmetlenül átvágnak még akkor is, ha adott esetben nagy a forgalom

– magyarázta a hivatásos vadász, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy megyénk közútjain több helyen is találkozhatunk vadveszélyt jelző táblákkal.

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Ezeket a táblákat mind éjszaka, mind nappal fontos figyelembe venni és a megfelelő sebességhatárt be kell tartani, hogy adott esetben egy elénk ugró őzzel való ütközést elkerüljünk. Sok esetben a vadbaleset azért következik be, mert a sofőr nem számít arra, hogy egy őz után egy következő is kiléphet a fák közül, az árokból, vagy az útszéli magas fűből. Amennyiben tehát egy őz kilép elénk és átszalad az úttesten, akkor is mindig érdemes megállni, mert mögötte jöhet a következő.

Amennyiben mégis megtörténik a baleset, legelőször a rendőrséget kell értesíteni. Ezt követően a hatóság felveszi a kapcsolatot a helyi vadásztársasággal, akik szintén kimennek a helyszínre segíteni. Ebben az esetben a vadásztársaság képviselője minden alkalommal megvizsgálja, hogy az adott területen van -e kihelyezve vadveszélyt jelző tábla. A kiérkező rendőr jegyzőkönyvbe veszi az esetet, majd a rendőrség veszi át az ügy irányítását

Egy kifejlett őzbak mindössze másfél méter magas. Az útszéli fűből kilépve pillanatok alatt ott terem az úton és már csak fékezni lehet. Ezért hangsúlyozom ki újra és újra a megfelelő sebesség betartását és hogy a figyelmeztető táblákat vegyük komolyan. Ezeket a táblákat ez élet tetette oda és az élethelyzetek, jelezve, hogy azon az adott szakaszon számtalanszor történt már vaddal való ütközés

– emelte ki a vadőr.



Forrás: Unger Tamás / Vas Népe

A jó idő beköszöntével sok kiránduló, turista és kerékpáros keresi fel az erdőket, réteket, csalitokat. A hivatásos vadász arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeket a programokat, ha csak lehet napkelte után és napnyugta előtti időszakra időzítsük, ugyanis az őzek nászának ideje alatt hajnalban és alkonyatkor vadászat is folyik az adott külterületeken, melyek a helyi vadásztársaság területét is alkotják.

A vadászat mellett a fokozott óvatosságra azért is szükség van, mert az őz az egyetlen szarvasféle, amelynek embrionális fejlődése nem folyamatos. Az őzek násza után a termékenyülést követően a magzati fejlődés megáll, amikor az embrió a méhbe jut. A magzat csak december végén, januárban ágyazódik be és az embrionális fejlődés csak ezt követően folytatódik. A késleltetett beágyazódás miatt a vemhesség ideje 264–318 nap között változhat. Az őzgidák április és július között születnek meg, nagy többségük május–júniusban. A kifejlett őzsuta jellemzően két őzgidát ellik, de előfordulhat három, sőt nagyon ritkán a négy utód is.

Forrás: Gáncs József / Kisalföld

Mindez annyit jelent, hogy az őzsuta augusztus végén már vemhes, éppen ezért nagyon fontos hogy a természetben csendben járjunk, ne zavarjuk őket, ha pedig kutyát sétáltatunk, tartsuk pórázon, mert ha egy kutya üldözőbe veszi az őzsutát, az a magzat számára akár végzetes is lehet

– magyarázta Zsédenyi Gábor, aki hozzátette: megyénk nagyon jó adottságokkal rendelkezik az őzállomány tekintetében, hiszen a megfelelő élőhely első osztályú életteret biztosít számukra, így számos szép trófeájú őzbak él erdeinkben és a határban. Ennek okán többek közt eme nemes vadfaj megőrzése és megóvása is közös feladatunk.