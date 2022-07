Július 10-én, vasárnap 7 órától horgászverseny, 10 órától futóverseny 14 órától főzőverseny lesz. Az érdeklődőket délután óráig fotószínház, ugrálóvárak, a nagyszínpadon Zumba bemutató, néptánc bemutató, operett slágerek, mazsorett bemutató, gyerekműsor, 18 órától pedig Party Syndrom koncert várja, a Faluház mögött pedig lézerharc, airsoft célbalövés, népi játékpark és a főzőverseny utáni vendéglátás várja.

5. Most jó lesz Alsógallán

Július 9-én, szombaton 17 órától 18.30-ig a József Attila Művelődési Házban a A Most jó zenekar lép fel. A tatabányai klubkoncertre ismert slágerekkel és saját dalokkal – akusztikus folk és pop zenével érkeznek az előadók.

6. Négy év után újra lesz örömdobolás Majkon

Majkon a Kamalduli remeteségben a Csodaszarvas Dobkörrel újra örömdobolhatunk négy hosszú év után július 10-én, vasárnap 15 órától 16.30-ig.

A kötetlen örömdobolásnak nincs más célja, mint hogy a résztvevők érezzék magunkat jól, doboljanak és énekeljünk együtt ősi hagyományokra épülő (sámán, táltos, regös) dalokat szakrális dobok (sámán, táltos) kíséretében.

Ülj be közénk, velünk együtt dobolhatsz, énekelhetsz, vagy csak nézel és hallgatsz bennünket, te döntöd el, hogyan teszel. Ha már van dobod hozd magaddal, de ha nincs mi viszünk mindig magunkkal többet is, hogy te is bármelyiket kipróbáljad.

– invitálnak a szervezől, hozzátéve, hogy a részvételhez nem kell előképzettség, végzettség vagy beavatás, és felnőtteket, gyerekeket egyaránt várnak közelről és messziről.

7. Nemzetiségi és Sörfesztivál lesz KörnyénNem akármilyen ingyenes programmal és fellépőkkel rukkol elő az idei Nemzetiségi és Sörfesztivál Környén. Július 8-án, 9-én és 10-én, azaz péntektől vasárnapig folyik majd a sör és emelkedik a hangulat. Lesz ébresztő és térzene, foci torna, horgászverseny, kenuzás és kajakozás a tavon, színpadi produkciók, koncertek, utcabál, de még tűzijáték is.