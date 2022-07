Az állami vasúttársaság nemrégiben hirdetményt tett közzé arról, hogy az említett vonalon két napig vágányzár lesz érvényben, ezért Esztergom és Almásfüzítő között pótlóbuszokkal szállítják majd az utasokat.

Az elmúlt években is rendre beszámoltunk arról, ha felújítások zajlottak a Duna menti vasútvonalon. A kommunikációs igazgatóságtól megtudtuk, hogy augusztus 12-én este 21:30-tól egészen 15-én 4:30-ig végzik a komplex karbantartást, melybe a bokorgyérítés is beletartozik, sőt, van olyan szakasz, ahol a síneket is cserélni fogják. A tokodi állomásnál a 10-es úton lévő átjárót is átépíti a vasúttársaság leányvállalata, a MÁV FKG: teljes útzár lesz, így az említett időszakban a közúti forgalom helyben épített terelőúton zajlik majd.

Mint ismert, a helyszínen már egy ideje úgynevezett lassújel van érvényben, ami azt jelenti, hogy a vonatok jelenleg 10 kilométer/órás sebességkorlátozással közlekedhetnek azon a szakaszon. Az átjáró jelenleg is STRAL gumielemes burkolattal illeszkedik az aszfaltréteghez, ugyanakkor itt-ott már kisebb lyukak keletkeztek a csatlakozásnál. A kereszteződés jellege nem fog változni, ugyanakkor a felújítás révén még biztonságosabb, zökkenőmentesebb lesz a gépkocsik áthaladása. A munka befejezése után a vonatok számára ismét 40 kilométer/óra lesz a megengedett sebesség.

Menetrend - A vasúttársaság már közzétette azt is, hogy a pályakarbantartás miatt hogyan változik a menetrend. A táblázatból kiolvasható, hogy mind az Esztergomtól Süttőig, mind pedig a teljes vonalon közlekedő vonatok helyett is busszal kell majd utazni. A járatok az autóbusz megállóhelyeken veszik majd fel az utasokat: a buszok Táton például a postánál, Nyergesújfalunál a rendőrségnél, Süttőn a kultúrotthonnál, Dunaalmáson pedig a községházánál is meg fognak állni.