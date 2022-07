A lelkész többek között köszönetet mondott azért, hogy a világban tapasztalható sok-sok fájdalom közt egy csendes, nyugodt, békés pillanatot élhetnek meg. Az imádság után következett a kötelek elkészítése, amely pár embernek fejtörést okozott, hiszen a legtöbben, akik régebben kézi aratáson részt vettek, már sajnos nincsenek az élők sorában.

Megboldogult legénykoromban tudtam, hogyan kell megkötni. De azóta már megnősültem…

– hangoztatta egyikük.

Bár a két dolog közti összefüggésre nem derült fény, a kötélkészítés módszerére igen, amelyek célja egyébként az, hogy oda tudják azokat fektetni az összegyűjtött kévék alá. Ezt követően többen is kaszát ragadtak, köztük dr. Szentirmai István polgármester is, aki aratáskor tapasztalt élményeiről is mesélt a gyerekeknek.

– Mikor még kézzel arattak, mindig teljesen kiürült a település – tudtuk meg Héregi Kálmántól egy korábbi aratónapon. – Mindenkinek volt aratnivaló földje, ahová ment, akiknek pedig mégsem, azok béraratásra mentek. Az idei aratás után istentisztelettel, fellépésekkel folytatódott a jó hangulatú, hagyományápoló program.

Isten áldását kérték a munkára - Az 1950-60-as években ért véget a kézi aratás, amely egykor az egyik legnagyobb ünnepnek számított. Arról is beszélt, nem véletlenül van rengeteg szólás, közmondás a kenyérről. A gabonát a Dél-Alföldön egyenesen életnek nevezték, mert akinek volt egy kis kenyere, az nem halt éhen. Az emberek nem csak egyszerűen kimentek a földre az aratás első napján, hanem előbb a templomba indultak. Isten áldását kérték a templomban, a munkára, a termésre. Az aratásban minden korosztály részt vett a valamilyen formában.