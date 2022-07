A szülők számára a nyári időszak több szempontból is nagy dilemmát okozhat. Egyrészt meg kell oldaniuk a gyermekek felügyeletét, illetve az sem hátrány, ha a diákok hasznosan, tartalmasan töltik el a két és fél hónapos szünidőt. Hidasiné Nánási Nikolett, az annavölgyi könyvtár közművelődési szakembere elmondta, hogy az első alkalommal meghirdetett táborukkal segítséget kívántak nyújtani a szülőknek, továbbá mivel szinte ingyenes volt a részvétel, így akár a nehezebb anyagi helyzetben lévő családok is élhettek a lehetőséggel.

Megfigyelhető, hogy manapság egyre inkább „énközpontúak” a gyermekek, ezért a táborban arra törekedtünk, hogy egy közösség tagjaiként közösen szerezzenek maradandó élményeket. Az első nap még furcsa volt nekik a közös reggeli, ám ez hamar természetessé vált, gyümölcsöt és kekszet is beleadtak a közösbe, tilos volt a csipsz, a csoki és a kóla

– mondta.

Hidasiné Nánási Nikolett és férje Hidasi Milán tartalmas programokkal készült a diákoknak. Bizonyították, hogy nem kellenek sztárfellépők, ugyanis a fiatalok elvoltak a mobiltelefonok nélkül, kifejezetten kedvelték a sorversenyeket, megtanulhatták a helyes újraélesztést, emellett kézműveskedtek is. Nincs szükség drága játékokra, mert a legnagyobb mindennapi kedvenc a retro számháború volt.

Egyik nap a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének tagjai vendégeskedtek nálunk, a gyermekek örültek a találkozásnak. Bekötött szemmel, fehér bottal a kezükben mehettek végig a bójákkal, rudakkal kijelölt akadálypályán, megtapasztalhatták, hogy hogyan tájékozódnak a látássérültek a mindennapok során. Elsajátíthatták továbbá a Braille-írást, de élvezték azt is, hogy tapintással, hallással ismerhettek fel tárgyakat

– árulta el.

Ezen kívül Hidasi-Nagy Mária meseíró térítésmentesen látogatott el hozzájuk, aki a gyermekkel közösen mesélt. Hidasiné Nánási Nikolett úgy véli: férje segítsége nélkül nem jöhetett volna létre a tábor, melyet július 18-i héten újabb ötnapos, élményekkel teli turnus követ.

Felajánlások - Bár a napközis tábor minden nap eredetileg 16 óráig tartott, a gyermekek olyan jól érezték magukat, hogy csak órákkal később intettek búcsút a társaiknak. Bánhidi József Annavölgy polgármestere felajánlásának köszönhetően a budapesti állatkertbe két kisbusszal összesen huszonheten látogathattak el, a fiatalok a fővárosban is példamutatóan viselkedtek. Hidasiné Nánási Nikolett köszönetet mondott azoknak is, akik önkéntesként segítettek a programok lebonyolításában és kiemelte azokat is, akik lángos, fagylalt vagy egyéb felajánlásokkal támogatták a tábort.