Lehetséges, hogy a hagyományosan korán kelő voksolókat ez késztette későbbi indulásra. Többen gyermekükkel, unokájukkal érkeztek, így például a 9-es szavazóhelyiségbe párhónapos kisbaba és kilenc-tízéves fiúcska is „elkísérte” a szülőket, vagy épp a nagyszülőt voksolni. A bizottságok 3-3 lapot adtak át a voksolóknak, mindegyiken egy-egy kérdés szerepelt.

A közösségi médiában is nagy elánnal buzdítottak sokakat a szavazásra, a tata.hu-n kétóránként közzétett részvételi adatokat is rengetegen megosztották, de élőben, személyesen, az ajtókon bekopogva és az utcákat járva is ment a kampány egész nap. Ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, 10281 érvényes voksra volt szükség.

Dr. Horváth Józseftől, Tata város jegyzőjétől megtudtuk: az előzetes adatok szerint 8360 szavazat érkezett a szükséges 10280+1 helyett, így a népszavazás érvénytelen.

Három szavazólapon három kérdésre kellett igennel vagy nemmel szavazni

Forrás: N. Á. / 24 Óra

Ahogyan azt már korábban tudni lehetett, a választópolgárok 19 szavazókörben élhettek szavazati jogukkal. A szavazóköröket úgy racionalizálták, hogy minden szavazó az eddig megszokott helyszíneken adhassa le a szavazatát. A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tartott. Három kérdésben dönthettek a helyiek: a szavazólapokon feltett három kérdés közül kettő konkrétan a hotel telkének helyrajzi számához kapcsolódott. A harmadik kérdés támogatása viszont megakadályozná, hogy az önkormányzat az Öreg-tó teljes partján településfejlesztési megállapodást kössön, ez több tervezett fejlesztést megakasztana, tette hozzá korábban Horváth József jegyző.