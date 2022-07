Ezek ugyanis azok a régi korokban nagyon népszerű kötetek, amelyek a nyomdák történetével szinte egy időben nagyobb számban kerültek a családokhoz már évszázadokkal ezelőtt is. Kézről-kézre adták őket, sok elhasználódott, megsemmisült.

Dr. Horváth Géza a tudományos antikvárium weboldalán bukkant a kötetre. Rendszeresen szemlézi, és ha megyei vonatkozású különlegességre bukkan, kezdeményezi annak beszerzését. Annak ellenére, hogy nem kötelező, de szép feladata ez a megyei könyvtárnak.

– A muzeális gyűjteményünk 1978 óta létezik. Akkor a csépi köznemesi család magángyűjteményét vásároltuk meg, és azóta gondozzuk, bővítjük ezt az állományt. Különleges köteteink száma jelenleg 1254, s van köztük néhány kiemelkedő is, amely az országos nyilvántartásnak is része. Ezek közközül kettőszázat sikerült restauráltatni.

Tizenkét, 1700-as évek előtt született kiadvány van a megyei könyvtár birtokában. Ezek mindegyike országos jelentőségű is. Természetesen ezek mellett kiemelten fontos számukra az az állomány, amely kifejezetten megyei kötődésű. Ez azt jelenti, hogy megyei szerző, megyei nyomda „terméke”, megyei tartalom jellemzi.

– A legkorábbi, mindössze pár lapos nyomtatványunk 1515-ből származik. Pálos szerzetes imáit tartalmazza. Két himnusz, amelyet most restaurálnak. A 16. századból metszetek is megtalálhatóak a muzeális gyűjteményben, és a 17. századból Istvánffy Miklós történetíró munkája is olvasható itt.

Beszélgetésünk végén dr. Horváth Géza kinyittatta a muzeális gyűjtemények tárházát. Több száz éves metszetek, térképek és kötetek meséltek a múltról.

Naptár és fametszet - „A’ két atyafi Szent Szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos Könyve, melly a’ mézzel folyó Könyvekből kivétetvén, minden ájtatos Léleknek hasznára kiadatott, és sok szép Énekkel és Imádságokkal megbővítetett” – olvasható az 1828-ban Komáromban kiadott különleges kiadvány címlapján. Az elején egy öröknaptárhoz hasonló rész található, amely 1828 és 1852 között a jeles ünnepek dátumait közli. Fametszetekkel illusztrált, amelyben a különböző napszakokra vonatkozó könyörgések, a bűnös ember fohászkodása éppúgy fellelhető, minta „bódog aszszony öt epedtsége, vagy fájdalmas öt tőrei”, vagy a „Gyönyörűséges Könyörgés, ha mit akar ember B. Aszszony által Istentől megnyerni”, valamint „Foganatos öt imádságok” is fellelhetőek. Mindez „lajtrsom”-ba véve, azaz tartalomjegyzék foglalja össze, hogy a kicsinyke, néhány száz oldalas kötetben pontosan hol, mit lehet olvasni – tudtuk meg dr. Horváth Gézától, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár helyismereti szaktájékoztatójától.