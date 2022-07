A magyarmezogazdasag.hu a BBC-re hivatkozva azt írja, hogy az Egyesült Királyságban az elmúlt időszakban 9,1 százalékkal kerülnek többe az állateledelek, mint korábban, sőt a szigetországban emiatt többen adják be házi kedvenceiket a menhelyekre. A tapasztalat szerint a külföldön jelentkező áremelkedések idővel itthon is éreztetik a hatásukat és nincs ez másként a háziállatok tartása esetén sem.

Egy dorogi olvasónk elmondta, hogy általában évente kétszer veszik igénybe az állatorvosi ellátást, a kötelező oltások mellett a doktor alaposan megvizsgálja a kutyájukat.

– Ezek az alkalmak évente egy-két ezer forinttal mindig többe kerülnek. Sajnos az állatorvosok nem igazán kommunikálnak a tulajdonosokkal arról, hogy a vizsgálat, a beavatkozás és a gyógyszerek pontosan mennyibe kerülnek, így csak a végén szembesülünk az összeggel – mondta a hölgy.

Hozzátette: az ő kutyájuk ritkán beteg, de havonta félreraknak kisebb összegeket, így a legköltségesebb beavatkozásokra anyagilag fel tudnak készülni.

– Az állateledelek sajnos egyre drágábbak. Mi öt kilogrammos kiszerelésben vesszük a tápot, ami 1000–1500 forinttal drágább tavalyhoz képest. Muszáj, hogy a kutya mindig ugyanazt a fajta hipoallergén eledelt kapja, ami glutén-, laktóz-, szója- és gabonamentes, ugyanis elég kényes a gyomra – tette hozzá.

Hasonlóan látja a helyzetet egy esztergomi kutyatulajdonos is, aki szerint az állatgyógyászat eddig sem volt olcsó. Úgy véli, egy felelős gazdának vállalnia kell a költségeket, ha nem tudja, akkor inkább ne tartson házi kedvenceket.

Nehéz helyzetbe került a menhely - Az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány nem tapasztalta, hogy az állatorvosi díjak és a tápok drágulása miatt megemelkedett volna a leadott kutyák száma az általuk ellátott körzetben. A gazdák inkább a szokásos okok, például költözés miatt kívánnak megválni állataiktól, emellett az alapítvány a támogatott ivartalanításra vonatkozóan kap több megkeresést. Az adományok csökkenése mindenképpen érzékelhető, az örökbe fogadási kedv is határozottan csökkent. A táp, a gyógyszerek, az orvosi költségek és a munkabér emelkedése miatt fokozódnak a nehézségek a menhely fenntartásában. Szükségük van a támogatásokra, hiszen most a költségeket át kell csoportosítaniuk, fejlesztéseket és karbantartásokat is el kell halasztaniuk.