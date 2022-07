Valószínűleg így is lehet, hiszen itt nincs két egyforma nap. A nyitónapon a Peron Music Alapítvány két munkatársa, Sirkó Martin és Csalai Judit látogatott el, akik sokféle dobot hoztak a gyerekeknek. Kedden Nagyváradi Szandra érkezett sokféle bábbal. A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét kis csoportokban dolgozták fel és elevenítették meg a gyerekek. Megismerkedhettek a láncmesékkel is, amelyben fakanálra rajzolt figurák voltak a fiatalok segítségére.

Forrás: S. G. / 24 Óra

Hogyan áll össze egy szimfonikus zenekar – ebben Belső Máté volt a gyerekek segítségére, majd Tara Andrea próbál a héten tanultakból egy kis jelenetet összerakni a táborlakókkal, amelyet majd pénteken délután a szülőknek is bemutatnak.

Naponta hang- vagy beszédébresztővel indítjuk a napot. Azt próbálom megtanítani ezeken a játékos foglalkozásokon a gyerekeknek, hogy érezzék a tüdejüket, vegyenek nagy levegőt és úgy pörögjön a nyelvük. Fontos, hogy érthetően, tisztán tudjanak beszélni. Mondókákat, rövid verseket tanulunk ezeken a foglalkozásokon, amelyeket majd jól be lehet illeszteni a kis előadásba is. Az írást is gyakorolják, hiszen a kis verseket le is jegyzik maguknak.

– mondta Tóth Zsóka.

Forrás: S. G. / 24 Óra

A játékos, interaktív foglalkozásokon kívül sok játék és kézműves foglalkozás is szerepel a napirendben. Vankó Éva, a művelődési ház vezetője segítségével többféle zajkeltő eszköz, és báb is készült már – mutatták boldogan a gyerekek.