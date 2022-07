A Herman Ottó Általános Iskola „B” épülete ismét gyermekzsivajtól hangos. Az évekkel ezelőtt lezárt szárnyban helyezték el az idén az önkormányzat által meghirdetett nyári napközis tábort. Érkezésünkkor éppen kellemes idő és számtalan udvari elfoglaltság fogadott. A nagyobb fiúk fociztak a pályán, a kisebbek a homokozót túrták, mások a szélén ülve könyvet olvastak. Pozsár-Hajdu Ilona tanárnő gitározott és az első akkordok után egyre többen vették körül. Két kislány egy pingpongasztal alatt babázott, néhányan pedig a csoportszobákban játszottak: kártyáztak, rajzoltak.

Pintér Péter huszadik éve táboroztatja a tatabányai gyerekeket. A Cseri strand felett kezdett, majd öt éve költöztek Bánhidára, az Éltes-iskolába. Felújítják az épületet, ezért helyezték át a nyári tábort a Herman-iskolába. A gyerekek teljes ellátást, azaz reggelit, ebédet és uzsonnát kapnak, s buszok szállítják őket a tábor helyszínére.

Forrás: S. G. / 24 Óra

− Tavaly volt elsőként ingyenes a tábor. Akkor a legmagasabb létszám 150 fő volt – mondta a táborvezető. − Az idén már az indulás előtt 350 gyermek szülei jelezték a részvételt, s átlagosan 240-en voltak már az első héten. Tizenöt állandó kollégával dolgozom, és a gyerekek számához igazodva hívunk munkatársakat. Hagyományos program a kézműves és sportfoglalkozások, a zumbaórák és Ki-Mit-Tud?-ok mellett szerdánként a Gyémánt Fürdő látogatása.

Fontos missziót képviselnek az érzékenyítő, szemléletformáló foglalkozások. Vakok és gyengénlátok mellett mozgáskorlátozottakról és az autizmussal élőkről is szó van. Vannak közöttünk fogyatékkal élő gyermekek is, ez ezért is fontos.

Rendszeresen járnak csoportok a Csónakázó-tóhoz, a Jubileum Parkba, a múzeumba. A megyei könyvtárba is rendszeresen ellátogatnak. Tartanak játékos nyelvi foglalkozásokat, zenei programokat, filmvetítésekre is már van lehetőségük.

Tavaly indították el a Máltai Szimfonikusok hangszeres oktatásaikat. A Füzes Utcai Általános Iskola tanévnyitóján mutatták be a nyáron tanultakat a kisdiákok. A program sikeres volt, így az idén is folytatják. Hallhatnak a kisdiákok a DADA program keretében az állatvédelemről, játszhatnak a Csiribiri fajátékokkal, s pályaorientációs programokon is részt vehetnek.

A homokozó széle olvasáshoz is tökéletes

Forrás: S. G. / 24 Óra

A táborvezető kiemelte: fontos lenne, hogy a szülők előre jelezzék a gyerekek érkezését és a lemondásokat. Szerdáig kell a következő hétre vonatkozó jelenlét kapcsán telefonálni. Augusztus 19-ég fogadják a táborozókat.

Segítőkből pedagógusok lettek - Negyvennégy évvel ezelőtt itt kezdtem a tanári pályámat, s most augusztus 19-én itt fejezem be – mondta Pintér Péter. - Nyugdíjba megyek. Persze, a táborba még visszatérek, s bízom benne, tanácsaimra is majd szükség lehet, ha a nyári napközis tábor végleges helyét keresik. A Füzes Utcai Általános Iskolából igazgatóként már elköszöntem, de a jó kapcsolatokat továbbra is ápolom. Boldog vagyok, hogy az elmúlt húsz évben a táborokban csaknem húsz olyan segítőm volt, akik azóta már pedagógusként dolgoznak.