A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa vetített képes előadással készült a Kölcsey-központban. Tóth Dominik történész előadásában „Eger várának híres védelmezője” került fókuszba az intézmény kiállítótermében. A rendezvényen halálának 450. évfordulója alkalmából a XVI. századi magyar történelem egyik kiemelkedő alakjára, Dobó István felvidéki magyar katonára emlékeztek – adta hírül az oroszlány.hu.

A város egyik legnagyobb civil szervezete nagyon aktív. Nagy Csaba elnök a közelmúltban Kapuváron járt, ahol II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem emlékére állítottak mementót. Az eseményt koszorúzás zárta, melyen az alapszervezet és Oroszlány város nevében Nagy Csaba elnök, valamint Lazók Zoltán polgármester helyezték el a tisztelet virágait. Túri Török Tibor alkotását a Rákóczi Szövetség ajándékozta a városnak.

Egy gazdag és hősies életút - Dobó Szerednyén született 1500 körül. Életének kiemelkedő periódusa az a négy esztendő volt 1548–1552 között, amikor Egerben a vár kapitányaként szolgált, és példamutatóan irányította 38 napon át a korabeli világ egyik meghatározó hadseregével szembeni hősies helytállást. A több, mint 70 évet élt egri hőst családi birtokának templomában helyezték örök nyugalomra 1572-ben. A falu, Dobóruszka ma Szlovákiában van.

Dobó István személye szimbólummá vált, példaként szolgál arra, hogy ma is végződhet jól, eredményesen a kilátástalannak tűnő küzdelem is. Jelleme ellentmondásos, mint a kor is, amiben élt. Voltak hibái, de azok eltörpülnek a hazaszeretete, áldozatvállalása, helytállása mellett. Minél jobban megismerjük hányatott életét, annál jobban csodáljuk kitartását, kiváló szervezőkészségét, katonai érdemeit.