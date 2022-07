– A minap bejelentették, hogy a hazai szénbányászatot a lehető legnagyobb mértékben megnövelik. Milyen hatással lesz mindez megyénkre?

– Az ország utolsó mélyművelésű szénbányája – itt azért súlyos örökséget kellett sok bányász egzisztenciális biztonsága érdekében kezelni a Vértesi Erőmű 2010 előtti gazdálkodásának és kétes áramvásárlási szerződések okozta gazdasági csődhelyzet miatt – a megyehatáron működő Márkushegy, 2015-ben bezárt. Így már nincs aktív bányászat szűkebb hazánkban. Az országban viszont van olyan bányászható energiahordozó, ami továbbgondolásra ad lehetőséget az energiafüggetlenség érdekében, a Nemzeti Ásványvagyon Stratégia ad erre támpontot.

– Nemrég az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Hogyan fog neki a munkának?

– Össze kell hangolni a tervezési munkákat, hogy a 2028-ban kezdődő uniós fejlesztési ciklusban önálló fejlesztési forrásokat megcélozni tudó gazdasági egységként működjünk. A zónák rendszere két évvel ezelőtt indult, még Palkovics László miniszter irányításával. Akkor négyen, most már öten kezdhettük meg a területfejlesztési munkát.

Czunyiné dr. Bertalan Judit

– Már egyeztetett a megyei közgyűlési elnökökkel a fejlesztési elképzelésekről?

– A napokban kezdtem Komárom-Esztergom megyével. Természetesen a többi megyei vezetővel is leülök tárgyalni, kereskedelmi és iparkamarákkal, agrárkamarák vezetőivel, országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel, a régió, gazdaságfejlesztési zóna egyetemeivel, milyen elképzeléseik vannak, hogyan lehet a náluk lévő tudást és terveket a térség javára, fejlesztésére tervezve a szinergiákat keresni.

– Hat megyét kell bejárnia, átlátnia Zalától Fejérig. Hogy lehet mindenhol ott lenni és képben lenni?

– Természetesen többet kell utazni és konzultálni, de korántsem ez az első. Mértékadó és térséget meghatározó projektmunka vár ránk. Mi adunk egy vázat, amelyre építkezni lehet a későbbiekben.

– Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter közreműködésével irányítja a gazdaságfejlesztési régiót. Miben tud segíteni a tárcavezető?

– Komoly feladatot kapott. Egyrészt partnerségi megállapodásokról és uniós forrásokról tárgyal, valamint támogatási rendszerekről.

– Melyek a legfontosabb uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók a térségben?

– Akár beszélhetnék konkrét megkezdett gazdasági döntésekről, Északnyugat-Dunántúl gazdaságfejlesztési szempontból kiugró pályát futott be az elmúlt időszakban, de ettől most tekintsünk el. Komoly infrastrukturális fejlesztésekre kell készülnünk, meg kell tartani a térség gazdasági erejét és az abból fakadó létbiztonságot. Az elképzeléseket megfogalmazzuk, összehangoljuk, hogy amint rendelkezésre állnak a források, meg is tudjuk valósítani.

– Hogyan tudja összeegyeztetni a kormánybiztosi és a képviselői tevékenységét?

– Szervezés kérdése minden. A kormánybiztosi munkában a területek között komoly földrajzi, gazdasági és közigazgatási összehangolásra van szükség. Szerencsére Komárom-Esztergom megyében mindig is integráltan gondolkodtunk, legyen szó a munkaerőpiacról, közúthálózati fejlesztésekről, vagy éppen közszolgáltatásokról. A térség egy szerves gazdasági egység és a zóna pont ilyen együttműködést kíván. Például Győr ipari parkja, a szomszédos megyeszékhely Székesfehérvár, a szombathelyi autógyárak és Zala hadiipari fejlesztése is összekapcsolható megyénk gazdasági fejlődésével, miként a Balaton északi része vagy Velence turisztikai vonzereje is.

– Hogyan kapcsolódik ki, amikor van egy kis szabadideje?

– Az elmúlt 12 év tapasztalata szerint a koncentrált munkavégzéshez szellemi és a fizikai kikapcsolódásra van szükség. Futás vagy kerékpározás után, netán egy jó könyvvel a kezemben gyors a regeneráció, de a házimunka, a kertészkedés és a főzés is kikapcsol.

Névjegy - Czunyiné dr. Bertalan Judit pedagógus és családjogi szakjogász, magyar és történelem szakokon szerzett egyetemi oklevelet, majd Szegeden jogi diplomát, valamint Pécsett családjogi szakjogászi oklevelet. Tíz évet tanárként dolgozott a felsőoktatásban. 2004 óta tagja a Fidesznek. A 2006-os és 2010-es önkormányzati választásokon Bokod önkormányzati képviselőjévé választották. 2011-től kormánymegbízottként tevékenykedett. 2014-től Komárom-Esztergom megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, és a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztosi feladatokat is ellátja. Az idén Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa lett. Férjezett, két gyermek édesanyja.