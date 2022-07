A közelmúltban kihirdették az utolsó Várépítő pályázat eredményeit: a nyertesek között szerepelt a Süttő Község Óvodásaiért, Bölcsődéseiért Közhasznú Egyesület is, mely a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde udvarának térkövezéséhez 202 ezer 848 forint értékben Leier szegély- és térkövet kapott. Engelbrecht Rezsőné intézményvezető-helyettes megkeresésünkre elmondta, hogy 2010-ben azért jött létre az egyesület, hogy az önkormányzati támogatáson fe­lül pályázatok révén különböző fejlesztéseket és projekteket valósíthassanak meg.

Megtudtuk, hogy jelenleg húsz tagja, illetve tizenöt pártoló tagja van a szervezetnek. Céljuk, illetve feladatuk, a süt­tői óvodás és bölcsődés gyermekek eszköz-, valamint programtámogatása, nevelése és oktatása, képességfejlesztése, ismeretszerzése, kulturális tevékenysége környezetvédelem témában.

Az egyesület tagjai a tevékeny hétköznapokban a szülőkkel és süttői lakosokkal összefogva gyűjtéseket is szerveznek: így például az elektronikai hulladékokat, ruhaneműket, étolajat, illetve zsiradékokat is összegyűjtik. Emellett a szelektív hulladékgyűjtésre nevelés a szervezet környezetvédelmi nevelés-oktatásának egyik hangsúlyos célja.

Engelbrecht Rezsőné azt is elmondta, hogy az egyesület tagjai figyelik és kihasználják a pályázati lehetőségeket, ami szorosan kapcsolódik alapszabályaikhoz. Például a Gyurmavilág pályázaton gyurmát és kreatív eszközöket vásároltak kedvezményesen. A süttői önkormányzat által kiírt pályázaton 160 ezer forintot nyertek, mely révén az évzárón népi játszótér és állatsimogató várta a gyermekeket, családokat.

Fő a biztonság - Megtudtuk, hogy a süttői intézmény udvara jelenleg füves területből áll, ami nem igazán alkalmas a gyermekek járműveinek használatára. A nevelők fontosnak tartották azonban, hogy olyan hely is legyen a játszóudvaron, ahol ezeket a mozgásfejlesztő játékokat biztonságos körülmények között tudják a gyermekek használni.

Az egyesület a Tesco pályázatán 400 ezer forintot nyert az új bölcsődei udvar kerítéséhez, amely az önkormányzat összefogásával valósul meg a nyáron. A Magyar Falu Program keretében mintegy 2 millió forintot ítéltek meg számukra, melyből a játszóudvaron egy gumiburkolatú KRESZ-pályát terveznek „Közlekedj okosan, biztonságosan, vidáman!” jelszóval. Az idei évben a „Van új kalap a nap alatt!” című DM-es pályázaton naptejeket nyertek.

Az egyesület korábban is indult a Várépítő pályázaton, 2012-ben például járdaépítéshez szükséges szegély- és térkövet kaptak a Leier cégtől, a süttői bánya zúzalékot ajánlott fel. A kivitelezés szülői összefogással valósult meg: az apukák az alapozásban és a tereprendezésben is részt vettek, egy helyi vállalkozó pedig a döngölésben, illetve a talaj tömörítésében segédkezett.

A most elnyert építőipari anyagok felhasználásával a bölcsődéhez kapcsolódva egy új, ovális alakú biciklis-kismotoros pálya épül, ahol a bölcsődés gyermekek biztonságosan használhatják a korosztályuknak megfelelő kismotort, autót, rollert, futóbiciklit.

Minden az összefogásban rejlik - Engelbrecht Rezsőné, illetve a süttői civil szervezet tagjai is tudják, hogy összefogás, illetve lelkesedés nélkül nem tudnának sikereket elérni. Ezért is köszönik azoknak a szülőknek, lakosoknak a támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlották a számukra, ezáltal évente mintegy 280-310 ezer forinttal segítik a működésüket. Azt is megtudtuk, hogy az egyesület helyi vásárokat is szervez, amelyek bevétele további saját anyagi forrást biztosít a számukra. Például Mihály-napi, adventi és virágvásáruk is van, továbbá évente jótékonysági bált is rendeznek, melynek legutóbbi bevétele a sószoba kialakítását segítette.