A hétvégi forgalomkorlátozás alapesetben, vagyis az általános szabályok szerint júliusban és augusztusban minden szombaton 15 órától vasárnap 22 óráig tart. A közlekedésért felelős miniszter a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a kamionstopot. Ez történt most is.

A kamionstop felfüggesztését az indokolja, hogy a felforrósodott vezetőfülkében várakozás árthat a hivatásos sofőrök egészségének, és a továbbindulás után jelentősen leronthatná koncentrációs képességüket. A korlátozás felfüggesztését a szállított áruk minőségének megőrzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja. A lépésnek köszönhetően akár a kevésbé forgalmas szombat esti, éjszakai órákban is hazatérhetnek a magyar járművezetők, áthaladhat az országon a tranzitforgalom.