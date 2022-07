– Vigyázz, mert viszi a szél! – figyelmeztette egyik árus a másikat a rendezvényen. Szombat délután ugyanis kisebb vihar kerekedett, ami vitte magával a léggömböket, műanyag játékokat, székeket, asztalokat.

A színpad közelében épp ekkor volt a szuperhősök kaszkadőr bemutatója, de sokan inkább a sátorba húzódtak az eső elől. Akadtak azonban bőven olyan kis rajongók is, akiket nem zavart egy kevés víz, mindenképpen testközelből szerették volna látni Amerika kapitány, Pókember, Venom és Thor látványos trükkjeit, amelynek a közönség is részese lehetett. A nyári eső hamar el is állt, a szuperhősökkel pedig rengeteg közös kép készült a bemutató után.

Főzőverseny - A program keretében főzőversenyt is hirdettek, amelyen tizenegy csapat indult. Sinkovicz Zoltán polgármester adta át az önkormányzat kupáit és okleveleit, valamint a Lehelvári Pál és Forgácsné Elekes Viktória által felajánlott ajándékokat a helyezetteknek. Első lett a Cukorborsók csapata, a csoport tagjai csülkös káposztát készítettek. A második helyen az Őszi Napfény Idősek Otthona csülkös káposztája zárt. Harmadik lett a 42NET, akik chilis babbal készültek. Különdíjas lett a Kisbér-Pulapuszta Baráti Társaság, ők Kisbér-Pulapusztai pityókás pörköltet főztek.

A színpadra nem sokkal később a Langallik érkeztek meg. A néptáncegyüttes 2012-ben alakult Kisbéren, környékbeli fiatalokból. Céljuk először a közös tánc örömének megélése volt, később azonban a szakmai kihívások is érdekelni kezdték őket. Az együttes minden évben igyekszik önálló gálaműsort színpadra állítani Kisbéren. 2019-ben a Székesfehérváron szervezett Sirken járó, sarkon járó minősítő fesztiválon aranykategóriás minősítést és vándordíjat érdemeltek ki. Tavasszal a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán léptek fel, ahol minősült együttes címet kaptak.