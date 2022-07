Hogyan indult a lovaskarrier?

– Közvetlenül az édesapámtól fakad a lovas kötődésem, viszont már a nagyszüleim és a dédnagyszüleim is lovasok voltak, így a véremben van a lovak iránti érdeklődés és a szeretet. Folyamatosan, 6 éves korom óta lovagolok, a sportot nagy lovon kezdtem, pónira kimondottan a Kishuszár Vágta miatt ültem át.

A Nemzeti Vágtán folyamatos résztvevők vagyunk, 2012 óta településünk nevét már megismerte az ország. 2015-ben, amikor édesapám a felnőttkategóriában a döntőben 2. helyezést ért el, 11 évesen eldöntöttem, hogy a következő évben én is részese szeretnék lenni a Kishuszár Vágtának. Így lettem versenyző.

Milyen mérföldkövek állnak mögötted?

– Elhatározásom után vásároltunk egy 3 éves pónit, akit Büszkének hívtak. 2016-ban 12 évesen vele kezdtem el a Kishuszár Vágtát. Nem is hiába: 2017-ben Budapesten a döntő második helyezettje lettem Büszkével. 2018-ban is sikerült a döntőbe jutnom, abban az évben a dobogó harmadik fokára álltunk.

Egy évvel később Nárcisz nevű pónimmal indultam a megmérettetésem, ahol nagy álmom teljesült: a dobogó legfelső fokára állhattam fel. 2020-ban aztán sikerült címvédőként újra megnyernem a vágtát, ezzel történelmet írtunk a kishuszárok között, hiszen erre még nem volt példa. Nárcisszal nagyon sokat kellett dolgozni, hogy alkalmas legyen a vágtára, ugyanis nagyon bizalmatlan volt, félt az emberektől, de meghálálta a kitartó és sok munkát.

Tamara 2020-ban megnyerte a Kishuszár Vágtát

Forrás: Vörös Tamara

Ősszel a Nemzeti Vágtán indulsz el. Milyen érzés?

– Igen, idén már a felnőttek között indultam az érdi előfutamon Marinával, ahol a döntő második helyezettje lettem, így Ácsteszér település képviseletében veszek részt a vágtán. A megmérettetésen minden tőlem telhetőt megteszek. Édesapám is indul a versenyen, akivel akár egyszerre állhatunk rajthoz.

Büszkén tartotta a győztesnek járó babérkoszorút

Forrás: Vörös Tamara

Volt már rá példa, hogy egy csoportba sorsoltak minket, nagy izgalmat és nyomást okoz ez a helyzet. A vágta történetében a miénk egyébként is egy kivételes felállás, amikor apa és lánya versenyez. A vágtával kapcsolatban: mivel ez egy lósport, így bármi előfordulhat, hiszen a lovaknak is vannak jó és rossz napjaik. Eldőlhet a verseny így a ló hangulatán, de magán a starton is. Heti öt edzéssel készülünk, bízom a legjobbakban

Mit jelent neked a lovaglás?

– Nekem ez a sport kikapcsolódás, és habár veszélyes, nagyon szeretem a gyorsaságot. Ló és lovas között az évek során szoros kapcsolat alakul ki, hiszen tudjuk már egymás szeszélyeit.