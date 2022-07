A településen a civil szervezetek beleépítik a mindennapokba a hagyományőrzést. Nem kell alkalom ahhoz, hogy viseletet öltsenek, vagy svábul szólítsák meg egymást. Ahogy ahhoz sem, hogy megéljék a hagyományokat. Ez történt a legutóbb az Egyesületek Házában, ahol a Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör Egyesület tagjai régi sváb ételeket készítettek. Érkezésünkkor az udvaron nagy fazekakban rotyogott az étel. A leveseket készítették itt elő. Bent szorgos kezek nyújtották a derelye tésztáját, amelyet az otthonról hozott szilva- és hecsedlilekvárral töltöttek meg. Finom illatok terjengtek.

Bereczkiné Pilczinger Magdolna, a Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör Egyesület elnöke elmondta: tavasszal régi sváb süteményeket készítettek, és óriási sikere volt a programnak. Ezúttal olyan ételeket készítenek, amelyek a régi sváb családokban gyakran kerültek az asztalra.

– A mi feladatunk a hagyományőrzés, és azt gondoljuk, hogy ennek része a gasztronómia is. Szeretnénk, ha minél többen megismerkednének ezekkel a régi sváb ételekkel.

Godó Zoltánné Franciska a most készülő ételek menüsorát ismertette.

– Sauri Supn készül, amely disznóvágások alkalmával került az asztalra. A toros savanyú leves alapját a belsőségek képezik. A pirított hagymához hozzáadjuk a húsokat, majd sóval, borssal, pirospaprikával fűszerezzük, és amikor már majdnem elkészült, felengedjük az abálével. Ezúttal tüdő, tokaszalonna, nyelv és máj került bele. A másik leves a Keastl Supn, amely alapja a reszelt tészta. Megpirítjuk, majd zöldség, szalonna és a krumplis gombóc leve kerül rá.

Forrás: Sugár Gabi / 24 Óra

Franciska sorolta a többi ételt is. Sauri Aar mit Kneil, azaz krumplis gombóc savanyú tojással, Schupfnudl, azaz nudli, amit csalamádéval és lekvárral is lehet enni. Lesz Lekwatatschkerl, a sokak által kedvelt lekváros derelye, és Krumbianpogatscherl, azaz krumplis pogácsa. Miközben szorgoskodnak az asszonyok, a dalkörről is kérdezem őket. Huszonnégyen vannak, de sok önkéntes is akad hasonló programok kapcsán. Elkél a segítség: a hat fogásból ugyanis ötven-ötven adagot készítenek. Csaknem húsz kiló lisztet használtak fel.

A dalkör minden helyi rendezvényen részt vesz, és gyakran szerepelnek a környező településeken is.

– Ha kell sütünk-főzünk. És mindig énekelünk – mondták. Délután négyre érkeztek a falu lakói. A gyönyörűen tálalt, ízletes sváb ételek hamar elfogytak. A hagyományőrző program ezúttal is órási sikerrel zárult.