Az új szemléltetőeszközt leggyakrabban az általános iskolák tanulói nézték. Sugároztak tanórákat a gimnáziumok tanulóinak, valamint az egyetemistáknak is. Az 1970-es években az óvodába nem járó gyerekeket készítette elő az iskolára a Tévé-ovi című sorozat, míg a Mindenki iskolája a nyolc osztályt el nem végzett felnőtteket hívta a televíziók elé. Szintén az Iskolatelevízió műsora volt a Családi kör című sorozat és bár késő este került adásba, mégis a hazai televíziózás egyik legsikeresebb programja lett.

Képi szemléltetőeszközök - A rádió és főleg a televízió elterjedése előtt is alkalmaztak a tanítók és tanárok különféle képi szemléltetőeszközöket (diavetítő, filmvetítő). Az 1960-as évek közepétől a televízió mellett egyre több lemezjátszó, magnetofon jelent meg az iskolákban. Ugyan a tévé volt a nagy újdonság, de „új filmek, diafilmek, hanglemezek, magnetofonszalagok” is készültek az oktatás segítésére, korszerűsítésére.

Az esztergomi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumban vett fel adásokat 1969-ben az Iskolatelevízió. Tíz évvel később a Weöres Sándor költészetét bemutató műsort Pilismaróton, az egyik halastó partján rögzítették, melyben ajkai és visegrádi gyerekek, Károlyi Amy, Sebő Ferenc, Kertész Péter, Halász Judit, a Sebő és a Tolcsvay együttes szerepelt.

A hetvenes évek végétől a tantárgyi műsorok helyett már a komplex ismeretek nyújtására törekedett az Iskolatelevízió szerkesztősége. A gyerekek számára a korábbi alapoktatás helyett „látókörszélesítő” műsorokat készítettek, a pedagógusokat pedig a tantervi változásokra készítették fel.

Tatabányán 1964-ben még csak egy-két iskolában láthatták a gyerekek az Iskolatelevízió adásait. A kesztölci iskolának ekkor még nem volt tévékészüléke, ezért az osztályok a művelődési házban nézték az adásokat. Az almásfüzitő-felsői iskolában a felső tagozatosok is rendszeresen nézték a kémia és fizika, illetve az oroszórákat. Nagyigmándon a párhuzamos osztályok közül az egyik nézte az adásokat, míg a másik nem. Így próbálta a tantestület lemérni, hogy van-e különbség a két osztály tudása között, azaz miben és mennyit segít a „vizuális oktatási módszer.”

Televíziót minden iskolának! - 1969-re még mindig nagyon sok olyan tanyai és külterületi iskola működött országszerte, ahol nem volt televízió – sőt: áram sem. Ezért ebben az évben a Hajdú-Bihar megyében országos jelentőségűnek ígérkező akciót indítottak, hogy a megyében a tanév végére lehetőleg minden iskolában legyen legalább egy tv-készülék, s a televíziót, az eddiginél jobban használhassák fel az oktató-nevelő munkában.” A „Televíziót minden iskolának” akció országos üggyé vált. Külön újsághírt kapott az Omega együttes felajánlása, amelynek tagjai a Nagykőrös melletti Bánom-dűlői tanyai iskolának ajánlottak fel tévékészüléket 1970-ben. A kis iskolának aggregátorra is szüksége volt, ugyanis erre a tanyára még nem volt bevezetve az áram.

Megyénkben először a dorogi Anyagellátó Üzem dolgozói csatlakoztak a mozgalomhoz. A bakonybánki iskola részére a komáromi Vegyes Kisipari Termelőszövetkezet ajánlott fel egy televíziót és antennát. Ettől kezdve megyénkben is intézmények, szervezetek, vállalatok, szövetkezetek sora csatlakozott a kezdeményezéshez. Megyénkben a Komárom Megyei Tanács VB művelődésügyi osztálya döntött az iskolák készülékellátásáról, így a kollektíváknak ide kellett bejelenteni szándékukat. A Komáromi Állami Gazdaság „vezetői, párt- és társadalmi szervei” a gazdaság területén működő öt külterületi (Boldogpuszta, Tömördpuszta, Csémpuszta, Makkpuszta és Szőkepuszta) általános iskolát ajándékozták meg egy-egy televízióval, míg a tárkányi iskola a Marx Károly Közgazdasági Egyetem jóvoltából „hordozható »Mobile« típusú televíziót” kapott.

A Dorogi Járási Tanács VB. Művelődési Osztályának iratai között fennmaradt a „Televíziót minden iskolának” mozgalom jelentése 1969-1970-ből. Eszerint a járás 36 iskolájából már csak a Süttő-bikolpusztainak nem volt tévéje 1970 végén, viszont több, jómódú település iskolája két készülékkel is rendelkezett, míg a bajnai iskolának három tévéje is volt.

A Dorogi járás falusi iskolái közül a táti intézmény már 1958-tól „dicsekedhetett” a szülői munkaközösség által beszerzett Orion AT 501 típusú készülékkel, míg a leányvári iskola egy évvel később kapott készüléket az iskola „baráti körétől.”

A legelterjedtebb készüléktípus az Orion AT 650 Sigma és annak változatai (AT 651, AT 1651): 14 iskolában ilyen tévét nézhettek a tanulók. A televíziók az első időkben a szülői munkaközösségek, iskolai baráti körök jóvoltából kerültek az osztálytermekben. Tizenegy iskola jutott így tévéhez. 13 iskola számára a Dorogi Járási Tanács VB. művelődésügyi osztálya vett készüléket 1964-től 1969-ig.

Sikeres volt az akció - Az akció 1970 végén zárult, aminek keretében országosan 2000 televízió került az iskolákba, azaz „1500 tanintézet kapott tv-készüléket, különböző társadalmi és tömegszervezetektől, továbbá üzemektől, vállalatoktól, intézményektől, termelőszövetkezetektől. A Művelődésügyi Minisztérium és a tanácsok együttesen további 500 televíziót juttattak 1969-ben az iskoláknak.” Komárom megye 143 iskolája közül 44-ben nem volt televízió a mozgalom indulásakor. „Különösen jól jött ez Kiscsévpusztán, Bikolpusztán, Pusztamaróton s a hasonló helyeken. Erőnkből még arra is futotta, hogy másfelé, elmaradottabb, kevéssé ellátott területekre is juttassunk az ajándék-készülékekből.

1973-ban pedig a kisbéri művelődési házban „audio-vizuális stúdiót nyitnak, ahol lehetőség nyílik állandó vetítésekre, rendszeresen használhatják majd a stúdiót a magnósok, … terveznek színes televíziós készüléket is vásárolni.

De sokszor a szükségből kellett erényt kovácsolni. A ma már Esztergomhoz tartozó, egykori Pilisszentlélek iskolájának tanára, Nagy Sándor pedagógus az osztatlan tanulócsoport korszerű tanítási módszerét fejlesztette ki. A gyerekek „valamennyien fülhallgatót viselnek, s padsor előtt magnetofon forog nesztelenül. Ha belehallgatózunk az egyik fülhallgatóba, a tanár hangja jelentkezik, a kémiai tanulókísérlet menetét diktálja.