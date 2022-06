Bár reggel egy időre visszavonták, most újból citromsárga riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat Komárom-Esztergom megyére is június 26., vasárnap éjfélig. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, de jégeső is előfordulhat.

Június 25-én, szombaton a késő délutáni óráktól már számíthatunk időjárási szélsőségekre. Ekkor már nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki intenzívebb zivatarok is, amelyekhez felhőszakadás, jégeső, illetve viharos szélrohamok társulhatnak.

Estétől várhatóan csökkenni kezd a zivatarhajlam. Vasárnap az ország döntő részén a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot, a riasztás azonban visszavonásig érvényes – tájékoztatott a met.hu.