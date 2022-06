Új diákpolgármestert választott a megyeközpont ifjúsága. A választási ceremónia a Földi Imre Sportcsarnokban zajlott, és élőben közvetítették is. A köszöntők után kortes beszédekkel mutatkoztak be az indulók: Németh Lilien, Szilágyi Bulcsú és Kovács Benjamin, majd megkezdődött a diákpolgármester-jelölti vita. A szavazás után a bizottság elvonult megszámolni a voksokat, majd ezt követően Németh Bence, a bizottság elnöke ismertette az eredményt. A 2022/2023-as év diákpolgármesterének Németh Lilient, a kereskedelmi iskola tanulóját választották. Az új diákvezetőnek elsőként gratulált a leköszönő elnök, Kerekes Máté István.

A megválasztott diákpolgármester korábban a Tatabányai Diák Önkormányzat közösségi oldalán a következőket nyilatkozta:

Számomra ez nem egy pozíció, hanem olyan szolgálat, amelyet az elmúlt időszakban tagként is nagyon nagy örömmel végeztem. Úgy érzem, a legjobb tudásom szerint oldottam meg minden eddig rám bízott feladatot. Nagyon nagyra tartom a kreativitást. Arra fogok törekedni, hogy majd a csapatom tagjaival együttesen olyan programokat találjunk ki a megyeközpontban, amelyekkel meg tudjuk lepni a tatabányai ifjúságot. Már most is azt tapasztalom, hogy ez a megbízatás hatalmas felelősséggel jár együtt