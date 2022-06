Bótyik Borostyán személyében új énekessel vág neki az idei nyárnak a Dorszen Akusztik, tudtuk meg Dér Norberttől, a közismert dalokat feldolgozó együttes alapítójától. A dorogi banda életét is jelentősen befolyásolta a pandémia: egyrészt csökkent a koncertjeik száma, másrészt az elmúlt két évben szinte kizárólag szabadtéri rendezvényeken léptek fel.

Ugyanakkor történt egy fontos változás, hiszen Páva Anna énekes tavaly ősszel Gyöngyösre költözött, így a távolság miatt már nem tudtuk megvalósítani a közös próbákat. Mivel Bótyik Borostyán is tapasztalt énekes, így a tagcsere nem befolyásolta az együttes munkáját

– mondta Dér Norbert.

A gitáros az idei tervekről is mesélt: bár videoklip egyelőre nem készült, ugyanakkor februárban már megjelentettek egy promóciós anyagot, melyet a Dorszen Akusztik Facebook-oldalán és Youtube-on is elérhetünk. A zenészek két és fél percben összesen hét népszerű előadó szerzeményéből adnak ízelítőt, többek között Amy Winehouse, Avicii, és Rita Ora dalainak egy-egy részletét is eljátszották. A jelenleg Szomoron próbáló banda számára a nyári időszak is jó lehetőséget nyújthat arra, hogy tovább növeljék ismertségüket.

Dér Norbert megjegyezte, hogy ebben az évben elsősorban nagyszínpados koncerteket terveznek és továbbra is a megszokott irányt követik majd, vagyis akusztikus hangszerekkel és stílusban fogják megszólaltatni a különböző slágereket. Többek között további újabb, jelenleg népszerű énekesnők, illetve énekesek dalait is fel szeretnék majd dolgozni, emellett a kísérletezés jegyében újabb kísérő hangszerek, mint például bendzsó és az arab lantként is ismert úd próbálgatása is folyamatban van.