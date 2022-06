Voltak tervezett és állandó elemei a hétnek, például az indulás időpontja: minden nap reggel 8 óra. A táborozók a város főterén gyülekeztek a Bányász Emlékműnél, onnan indult ugyanis útnak az OSZE kerékpáros gyerektábora.

A hétfő a biztonságos közlekedés jegyében telt. A program során egyenruhások segítségével gyakorolhatták a biciklizés szabályait a főtéren, majd a Vértes erdei útjai vártak rájuk. Másnap Kecskéd, Környe valamint Vértessomló volt az útvonal, míg szerdán az erdészházba látogattak. A túra csütörtökön is izgalmas programokat ígért: a tekergők ellátogattak a víztoronyhoz és a helyi televízióstúdióba, miután eltekertek az Oroszlányi Bányászati Múzeum tematikus élményparkjáig.

A program megyei támogatással, TOP-os pályázat keretében valósult meg a helyi identitás és kohézió erősítének céljával. A főszervező nagy büszkeséggel nyilatkozott a gyerekek teljesítményéről.

– Az első nap letekert 860 kilométert is sikerült túlszárnyalni. A második napon 31-en összesen 992 kilométert hagytak maguk mögött a gyerekek – mondta Torma Lajos, az oroszlányi Tekergők vezetője, aki a tábor elsődleges céljának tekinti a sport népszerűsítését, az egészséges életmód velejáróját.

A Tekergők kerékpáros szakosztályának városi jelenléte folyamatos. Például a bányásznapi programokból minden évben kiveszik részüket, és az európai mobilitási héthez is rendszerint csatlakoznak. Ezenkívül hagyományos a nőnapi tekerésük is, amikor a főszervezők stílszerűen egy kerékpárt sorsolnak ki a távot sikeresen teljesítők között. Különböző társasági eseményen is szívesen részt vesznek a tagok, például a szemétszedési akcióban vettek részt. Feladataik közé tartozott egyebek mellett a közelmúltban érkezett elektromos riksák – háromkerekű járművek – valamint biciklik tesztelése is.