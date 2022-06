A templombúcsú alkalmából rendezett szentmise után avatták fel vasárnap a Szent László plébánia épületét, melyet a Magyar Falu Program keretében megítélt mintegy 29,8 millió forintnyi összegből, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye támogatásából, illetve a hívek adományából újítottak fel. Az Istentiszteleten Döbrentey Ildikó író, előadó, színésznő, a plébánia közösségének, illetve a helyi képviselő-testületnek a tagja köszöntötte Erdő Péter bíborost. A főpásztor az ünnepi szentmisén elmondta, hogy most ünnepeljük a templom búcsúját és védőszentjét, Szent László királyt, aki akkor is kitartott a Krisztusba vetett hit, illetve a keresztény nyugathoz való tartozás mellett, amikor ádáz küzdelem bontakozott ki a német-római császár és a pápaság között.

A bíboros kijelentette, hogy Szent László számára nem a személyes sérelmek voltak a fontosak, hanem az ország érdeke és a keresztény hit, amely képessé tesz arra, hogy a múlt sérelmeit meghaladva új lendülettel építsük a szeretet és az összetartozás kultúráját. A szentmise végén Szabó Zoltán atya hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Erdő Pétert, egyúttal jó egészséget kívánt neki.

Felújítás - A felújítás során a szakemberek elvégezték a tető javítását, az új csatorna mellett szigetelték a födémet is. Új nyílászárókat is beépítettek, a már meglévőket is javították. Levegős hőszivattyús fűtést kapott az épület, melynek homlokzata is megújult, kulé kavicsos járda is épült. Szabó Zoltán atya megköszönte Salacz Ákos érseki építészmérnök, Hertlik István építészmérnök, műszaki ellenőr, Lóczki Attila generálkivitelező és Lóczki László vállalkozó munkáját.

Ezután a hívek és a meghívott vendégek – köztük Erős Gábor országgyűlési képviselő és Nieszner József héregi polgármester – Erdő Péter, Szabó Zoltán, Gyurász Krisztián érseki titkár és szertartó, Gyöngyös Ferenc nyugalmazott atya, illetve Kívés Zoltán szentendrei állandó diakónus vezetésével átvonultak a plébániához. A megújult épületet Erdő Péter bíboros szenteltvízzel áldotta meg.