Szabóné Jungvirth Nikoletta tanárnő a megjelent pedagógusokat és vendégeket Kisbér önkormányzata nevében Széchgenyi István gondolataival köszöntötte:

Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.

Ezt követően Csehné Németh Ilona, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője mondta el ünnepi gondolatait. A köszöntő után a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája diákjainak ünnepi műsora következett, majd az iskola énekkarát hallhatták Mocsári László kíséretében. A diákok előadása után Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármestere átadta a helyi oktatási intézmények pedagógusainak az elismeréseket.

Morvai Attila Zoltánné óvodapedagógus, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese a képviselő-testület által odaítélt pedagógiai díjat vehette át. Az ünnepségen a nyugdíjba vonuló óvodapedagógusokat, jelenleg is munkálkodó tanítókat és nevelőket is méltatták, így köszöntötte a polgármester Jámbor Annamária, Kolonicsné Molnár Judit, Szakályné Balom Gyöngyi, Tóth Tamásné óvodapedagógusokat, Balya Gáborné aranydiplomás óvónőt, illetve Büki Ferencné, Szabóné Horváth Annamária és Beke Ildikó pedagógusokat is.

Kedves ünnepi műsorral készültek a gyerekek

Forrás: 24 Óra

2021 decemberében, illetve az idén nyugdíjba vonuló pedagógusok Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak, melyet Sinkovicz Zoltán nyújtott át nekik. A Pedagógus Szolgálati Emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai elismerés. Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. A 2022-es évben szakmai munkája megbecsüléseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át a Kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai közül: Büki Ferencné, Csaba Lajosné, Csótár Zoltánné, Kistelekiné Jámbor Edit, Rohoncziné Varga Piroska.

Az eseményen méltatták továbbá Tóth Júlia német nyelvszakos tanárt, Lévai Julianna pedagógust és Hörnyéki Péternét, a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium nyugalmazott, aranydiplomás tanárát. Az ünnepi műsor zárásaként Horváthné Borsos Melinda pedagógus Szakály Dezső Tanító vagyok című versével búcsúzott el.

Tárkányban ebéddel látták vendégül az ünnepelteket

Forrás: 24 Óra

A tárkányiak a kultúrházban mondtak ünnepségen köszönetet a falu pedagógusainak és a Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyben dolgozóknak is. A község nevében és Tárkány önkormányzata és képviselő-testülete nevében Major Lászlóné polgármester adott át ajándékokat. A településen ezt az ünnepséget a pandémia miatt szintén két éve nem tarthatták meg, a megjelenteket így alaposan megvendégelték: az óvoda konyhája finom ebéddel várta az ünneplőket, az óvoda és iskola munkaközössége, valamint a gyerekek műsorral köszöntötték őket.