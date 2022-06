A Pannónia Provincia területén állomásozó négy római légió egyike a mai Szőny területén, a Duna partján állomásozott. A legiotábor egykor, mintegy 6ezer katona alkotta. A katonai központot a Kr.u. I. században alapították, majd a Kr.u. V. századig (a római kor végéig) volt használatban.

A tábort több támadás, pusztulás érte az idők során, így több felújítási és újjáépítési periódust is számon tartunk, melyek közül az egyik legjelentősebb a Kr.u II. században zajlott le, a markomann háborúk után

– számolt be Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója.

Régészeti feltárás a Duna gátja mellett

Forrás: Facebook/Klapka György Múzeum

A Kr.u. IV. század első felétől a polgárváros és a katonaváros kiürítése után a településkomplexum egyetlen használatban lévő része a tábor maradt, ahová a maroknyi itt maradt polgári lakosság beköltözött. 2017-ben került sor, egy 800 négyzetméteres terület feltárására, melynek során előkerült az a rendívül impozáns épület, amely feltehetően császári palotaként funkcionált. Az objektum a 370-es évek elején épült, és minden jel arra utal, hogy 375. november 17-én, ezen a helyen fogadta I. Valentinianus császár a kvád követeket.

A tárgyalások közben a császár ebben a tárgyalások közben agyvérzést kapott és meghalt. Valentinianus császárt aztán Konstantinápolyban temették el. A mai Mol lakótelepen ma egy emlékmű is áll, mely ezt az esetet idézi fel. – idézte fel a történteket Számadó Emese.

A tábornak négy kapuja volt. A keleti és nyugati kapukon keresztül haladt a Limes út, mely a Római Birodalom fő közlekedési útvonala volt.

Ugyancsak 2017-ben kezdődött meg a tábor északi felének feltárása, a Duna mentén. Ezen a részen találták meg a tábor egynyílású kapuját.

A régészeti ásatások mellett, az utóbbi években a geofizikai kutatások is látványos eredményeket hoztak: azonosításra került a tábor központja, a tábori kórház, a princípa, a valetudinárium, valamint gabonatároló épületek és egy fürdő épület.

Sikerült beazonosítani továbbá a tábor egyes utcarészeit is. A legio tábort, az úgynevezett Kanabé -azaz a katonaváros- vette körbe. Ezen a területen éltek a katonák családtagjai, valamint a legionáriusokat ellátó személyzet: kézművesek, szolgák, papok, kereskedők. Később a leszerelt veteránok gyakran ebben a városban telepedtek le.

A Brigetio központja a Legio tábortól dél-nyugatra helyezkedett el, ahol egy szentély-körzet is állt, Jupiter Dolichénusz és Mitrász templomával, valamint egy Amfiteátrum is helyet foglalt a városban. Az Amfiteátrummal szemben 2014 és 2017 között egy fürdőkomplexum is feltárásra került.

Nem szabad elfelejteni a 2020-as évet sem, amikor is a komáromi szennyvíz-hálózat rekonstrukciója során, egy teljesen ép római-kori pince került feltárásra

– emelte ki a múzeumigazgató, aki hozzátette, hogy Komárom területén ez a negyedik feltárt pince volt. Az előző hármat a mai Vásár téri ásatásokon találták meg korábban.

A feltárt római katonai fürdő egy része

Forrás: Facebook/Klapka György Múzeum

A katonavárosban található épületek gazdagon díszítettek voltak. Ékes bizonyítéka ennek, a Tatai várban kialakított római szobában található mitologikus elemeket tartalmazó falfestményei, melyek innen származnak. Ennek alapján következtethetünk arra, hogy a polgárvárossal vetekedő színvonalú festmények díszítették egykor az épületeket Brigetioban.

A IV. századtól kezdve a várost aztán folyamatosan feladják, a lakosok elköltöznek a provincia belső, biztonságosabbnak tűnő részeibe.

A korábbi város helyét a késői romai temetkezés veszi át. A területen a föld alól számos csontváz, egyszerű koporsó és a leggazdagabbak számára készített kőkoporsó is előkerült. A mai Molaj területéről három kőszarkofágot is feltártak, amelyekben aranyékszereket is elhelyeztek. Korai temetkezésre utaló nyomokat találtak továbbá a mostani Lidl áruház környékén is, az egykori Limes út mentén.

Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel az egykori Brigetio katonatábor északi része egyáltalán nincs beépítve. Mivel ezt, a mintegy 7 hektáros területet Komárom városa megvásárolta, nagy kiterjedésű feltárásokat végezhetünk

− mondta dr. Bartus Dávid, az ELTE Ókori Régészeti Tanszék tanszékvezetője.

A Stadion út melletti munkálatokat geofizikai mérések előzték meg és 2021 nyarán Brigetio egyik legjobb állapotában megmaradt épületét tárták fel. A több mint ezer négyzetméteres komplexum a katonai tábor fürdője volt, mely egykor több helységből állhatott. A kőfalak, melyek több helyen több, mint két méteres alapon állnak, kiváló állapotban maradtak fenn. Dr. Bartus Dávid a feltárás kapcsán azt is elmondta, hogy a római fürdők a legtöbb esetében hideg, langyos és melegvizes medencékből álltak.

Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója és dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere a szőnyi ásatáson

Forrás: Facebook/Klapka György Múzeum



A szőnyi ásatáson első körben, a hidegvizes fürdőmedence került elő, azonban már megkezdődött a szomszédos helyiségek feltárása is, melyeknél megtalálták a padló- és falfűtés nyomait is. A munkálatokban az ELTE Ókori Régészeti Tanszék oktatói, doktoranduszai, kutatói és hallgatói vesznek részt, akinek fő célja, hogy augusztus végéig minél nagyobb területet vizsgáljanak át.

A jövőben szeretnék elérni, hogy a nagyközönség számára is megtekinthetők legyenek az ásatások, betekintést nyerjenek abba, hogy miként dolgozik egy régész, illetve nyári táborok keretében, általános és középiskolások, valamint egyetemisták számára is lehetőséget szeretnének biztosítani, hogy részt vehessenek a feltárási munkákban.