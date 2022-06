A tervek szerint teljesen automatizálja üzleteit, már ami a pénztárakat illeti, a Decathlon. Az országban elsőként Tatabányán vár a vásárlókra a feladat, hogy elvégezzék az árucikkek kasszázását. A hipermarketekben a hagyományos pénztárok kiegészítéseként már bevett módszer az önkiszolgáló kasszák működtetése, a sportáruházláncok szektorában azonban ez az első példa, hogy egy üzlet teljesen átálljon az önkiszolgáló fizetésre.

Nagy megtérülést jelent a vállalatnak

Sajtóközleményben jelentette be a sportáruházlánc: a Komárom-Esztergom megye székhelyén lévő üzletükből tűntek el először hagyományos kasszák. A hírt, hogy a tatabányai áruházban immár kizárólag önkiszolgáló pénztárakkal várják a vásárlókat, a 9. Laurel Retail Konferencián jelentették be. A szektor történetében mérföldkövet jelentő lépés része a vállalat összes magyarországi áruházát érintő, nagy automatizációs projektnek. A változtatástól évi több tízezer megspórolt munkaórát és országos átlagban mintegy 2 éves megtérülést várnak.

– Éppen a járvány előtti utolsó, 2019-es konferenciánkon mutattuk be az első teljesen hazai fejlesztésű önkiszolgáló kasszát, amelyből azóta 200-nál is többet üzemeltünk be, 11 hazai retaillánc mellett több külföldi helyszínen is. Az áruházak példája most bizonyíthatja, hogy nagyobb méretű egységekben is van létjogosultsága a teljesen automatizált kasszazónáknak. Az Egyesült Államokban már a hipermarketek szegmensében is sikerrel alkalmazzák ezt a stratégiát, de Magyarországon ez az első ilyen léptékű projekt – fejtette ki Bessenyei Attila, a Laurel ügyvezetője.

Több okból is előnyös

Kulin Kitti, a vállalat vásárlói kapcsolatok vezetője elárulta, az átalakítások mozgatórugója a hatékonyság és a produktivitás növelése, valamint a számukra is egyre égetőbb munkaerőhiány enyhítése.

– A filozófiánk szerint a legnagyobb hozzáadott értéket az eladótérben tudjuk nyújtani, ahol a kollégák egyben tanácsadók is. Márpedig a jelenlegi szűkös létszám mellett szükség esetén a direkt értékesítésben részt vevő munkatársaknak is be kell ülniük a pénztárakhoz, ami nem ideális. A kasszazónáink egyre nagyobb mértékű automatizálásával jelentős humánerőforrást tudunk visszaadni az eladótérnek – fejtette ki Kulin Kitti.

A cél a teljes automatizáció

Jó példaként a vásárlói kapcsolatok vezetője a legnagyobb, budaörsi áruházat emelte ki: ott 1 éve 15 hagyományos kassza működött, melyek heti 520 órányi munkát adtak a dolgozóknak. Ez jelenleg, amikor is 5 hagyományos pénztár mellett 10 önkiszolgáló üzemel (ezek közül 5 csak bankkártyát, 5 pedig készpénzt is elfogad) már kevesebb mint 300 óra. Éves szinten ez egyetlen áruházban nagyjából 10 ezer megspórolt munkaóra, ami várhatóan még több lesz, hiszen a tervek szerint ősszel a budaörsi áruház is átáll a teljesen önkiszolgáló üzemmódra.

Az országos első tatabányai áruházat hamarosan a többiek is követik

A mostani tatabányai indulásra csak első lépcsőfokként tekintenek, amelyet még az idén további három egység követ. A távlati cél az, hogy 2023 végére a 24 magyarországi üzlet túlnyomó többségében – sikeres tesztidőszak esetén akár az összesben – megszűnjenek a hagyományos kasszák.

Hamarosan már kasszákra sem lesz szükség

Kulin Kitti zárásként hozzáfűzte, jócskán akadnak további innovatív terveik, néhány éven belül például bevezethető lehet egy az anyavállalattól származó applikáció, melynek segítségével a vásárlók az eladótérben, a kasszazónát teljesen kikerülve is fizethetnek. A megoldás hazai környezetbe való átültetése, valamint a cég rendszereibe történő integrációja kapcsán természetesen az eddigiekhez hasonlóan a Laurel fejlesztőire támaszkodnak majd.

Másban is különlegesek - A vállalat nem csak a technikai fejlesztésekre, a társadalmi felelősségvállalásra is példaértékű figyelmet fordít: minden hétfőn 14 órától zárásig az úgynevezett csendes nyitvatartás van érvényben. A sportáruházlánc több egyesülettel együttműködve a kezdeményezéssel az autizmussal élő vásárlóknak és családtagjaiknak kedvez. Ebben az időintervallumban az érintett családokat előre engedik a kasszasorban, a támogató kutyákat is beengedik. A különleges időszakban az érintettek zavartalan vásárlását kikapcsolt zenével, és csökkentett világítással segítik – a hangosbemondót is csak biztonsági esetben használják.