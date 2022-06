Komárom A 7-8. osztályos fiúknál fociban az olimpiai bajnokokról elnevezett iskolák csapatai mérték össze tudásukat, míg az 5-6. osztályos lányok kézilabdatornáján a Komárom körzeti tanintézmények együttesei csaptak össze. Az esemény koszorúzással vette kezdetét, a házigazda iskola tanulói, valamint a meghívott vendégek a százegyszeres válogatott labdarúgó, Bozsik József portréja előtt rótták le tiszteletüket egy-egy szál virággal. Ezután a megnyitóünnepség egy flashmob táncbemutatóval kezdődött, majd az olimpiák mintájára zászlófelvonással, lánggyújtással színesített műsorral hangolódtak a diákok a versenyre.

A Bozsik-kupára ellátogatott a háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Szabó Gabriella, a több mint kétszázszoros válogatott, kétszeres BL-győztes kézilabdázó, Nagy László, akik tartalmas élménybeszámolót tartottak az érdeklődőknek, autogramot osztottak, fényképezkedtek a tanulókkal. Mi több, Nagy László arra is vállalkozott, hogy a kézilabdatorna első mérkőzésén játékvezetőként is tevékenykedjen. A rendezvényen jelen volt Bozsik Péter, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, Bozsik József fia is. A vendégek az iskola egyik tanulójának gyógykezeléséhez is hozzájárultak. A sportolók egy-egy aláírt mezt ajánlottak fel licitre, Bozsik Péter pedig egy dedikált újságcikket.