Tekintsünk el attól, hogy ez a nyár legrövidebb éjjele vagy sem. Tény, hogy a fény és sötétség gyakori váltakozásának mágikus erőt tulajdonítanak. Miként az is biztos, hogy hosszú évszázadok óta ezen a napon, június 24-én, ünneplik a sötétség és a halál feletti győzelmet.

Ez a hagyomány kelt életre a bányászváros főterén is pénteken. Az oroszlányi örömtűz körbetáncolása remek szimbóluma lett a szeretetnek és a szerelemnek, valamint a misztikumnak is. A gondolatokat nyomatékosítva, a közös életet pedig megpecsételve többen is átugrottak a tűz felett. Téved, aki azt hiszi, hogy kizárólag szerelmespárok veselkedtek neki a futásnak. Barátok, kollégák is magasra emelték lábukat a lángok felett. De ne siessünk ennyire előre!

Különlegesen szólt a japándob (Forrás: W. Zs. / 24 Óra)

Korábban a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár épületébe szervezték a programokat, az idén azonban külső helyszínre, a “beton” elé. Így a BOcsKOroD néptáncosai nyugodt szívvel vehették birtokba az egész főteret és hívhatták táncba az érdeklődőt. Miként a Langallik táncosai sem tétlenkedtek, és a helyi bányász népdalkör egyesület sem. Elérkeztünk az est legkülönlegesebb programjához, a japándobosokhoz: az óriáshangszerek ritmikus szólamai pillanatok alatt betöltötték a teret. A tömegből többen elkezdtek helyezkedni és inkább az első sorból hallgatták végig az őserővel bíró előadást.

A házasság itt és most csak egy napra szólt - Ha Szent Iván-éji mulatság akkor szerelem. Az esketés is a program része volt. A virágszirmokkal díszített kapualj remek helyszíne volt a házasodni kívánt párok eskütételének. Mindhiába a főtéri látványos előkészület és a ceremóniához kitűzött két időpont, csupán egy pár fogadott egymásnak hűséget. Igazság szerint a csókkal pecsételt eskü 24 órára szólt mintsem egy életre. Így aztán mondhatni egy állomás volt az oroszlányi. A továbbiakról már nem szól a fáma…

Szent Iván éjjelén nem maradhattak el az alternatív gyógymódokat népszerűsítő standok sem. A tér árnyat adó fái alatt a népi gyógyászat egyik tatabányai nagyköveténél, Győrffy Évánál érdekes dolgokra bukkanhatott az érdeklődő.

Győrffy Éva természetgyógyász és piócái (Forrás: W. Zs. / 24 Óra)

– Orvosi piócákat hoztam. Bukarestben tenyésztik őket – mondta Éva, aki szerint nem is lehet kérdés a vérszívók értisztító hatása. - A piócák elindítják a szervezet öngyógyító mechanizmusát, ezért nagyon hasznosak – árulta el lapunknak a természetgyógyász, akinél talpmasszázs és fülgyertyázás is kérhető, de radiesztéziával, vagyis sugárzás méréssel is foglalkozik. Hegyi Hajnalka indiai fejmasszázsa segített a energiából fogytán lévőknek, míg Kiss Laura aura méréssel érkezett. Utóbbi standnál a dolgos hétköznapok után elgémberedett végtagoknak némi gyógyírt jelenthetett egy üdítő nyak- illetve vállmasszázs.