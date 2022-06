Az időjárás is kegyeibe fogadta a hétvégén azokat, akik a Nemzetközi Fazekasmester Találkozó és Konferencia harmadik napjára látogattak ki a tatai várhoz. A kirakodóvásárban sokan el is csábultak és vásároltak is a nagy szakértelemmel készített, míves-díszes portékákból, tálakból, edényekből, kancsókból.

Megannyi művész, fazekasmester vonultatta fel díszes portékáját a vár udvarán. Az ember csak ámult és bámult, hogyan öltött formát idővel az agyag, különböző edényekké, tálakká, korsókká. A munkába belekóstolhatott a nagyközönség is, kicsinek és nagynak egyaránt bemutatták a különféle technikákat, mi több, a gyakorlatban is kipróbálhatták azokat.

A szervezők figyeltek arra is, hogy ne csak a képzőművészet képviseltesse magát a hétvégén: a színpadon egymást váltották a különböző ének-és tánccsoportok, ottjártunkkor éppen a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde Katica-csoportja adott látványos műsort az egybegyűlteknek. A várudvarban betyáros népi játékok is szórakoztatták a vendégeket, az ember bizony sokszor a saját szavát sem hallotta az ostorpattogásoktól.

Isten éltesse a becsületes és megbecsült fazekasmestereket!

– köszöntötte a program „főszereplőit” a rendezvény hivatalos megnyitóján Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, a fazekasok találkozója Tatán becsületbeli ügy, hiszen itt a becsülettel dolgozó mesterek mutatják be becsületes munkával készülő portékáikat.