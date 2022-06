A műfaj egyik markáns megyei képviselője, a 42 éve alapított, majd az ezredforduló utáni években megszűnt Westergom pár éve újjáalakult és sorra járják a megye településeit. A közönség pedig örömmel fogadja vidám, felszabadító folkos muzsikájukat. Cikkünk a banda sikertörténetéről szól.

Divatok jönnek és mennek a könnyűzenében, de van jópár standard műfaj, amit nem lehet és nem is kell elfelejteni, vagy a süllyesztőbe dobni. Ilyen a country, mely eredendően amerikai folkzene, és amely már az 1950-es években megszületett rock and roll egyik gyökerének számít. A főként akusztikus hangszereknek – gitárnak, bőgőnek, hegedűnek, bendzsónak, mandolinnak, szájharmonikának – teret adó countrynak magyar felfutása és tündöklése az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején volt. Ekkor olyan emlékezetes bandák vették szájukra ezt a tengerentúli műfajt, mint az Illés tagokból alakult Fonográf, vagy a Bojtorján és a 100 Folk Celsius, de a másodvonal sem volt gyenge, így például szintén komoly rajongótábort tudhatott magáénak az akkoriban aktív Blues Grass Pilgrims, a Rodeo, az Interfolk.

Innen, 2022-ből nézve tulajdonképpen jogos a kérdés, hogy az akkori hard rock, blues-rock, punk, new wave és diszkó műfajok által uralt magyar könnyűzenei közegben miként tudott elismertté és népszerűvé válni a country. Ennek magyarázata talán az lehet, hogy a dallamgazdag, a vokálra és virtuozitásra is nagy hangsúlyt fektető műfaj tőzsgyökeres amerikai műfajnak számított, mely amúgy a zenében és a szövegben is megidézte az indiánregényekből ismerős vadnyugati romantikát is, illetve valahogy az egyre foszladozó, akkori szocialista rendszerbe a tengerentúlról átfújta a szabadság kódolt üzenetét.

Esztergom, ahol ekkortájt már a hard rock és a blues-rock vált dominánssá, szintén csatlakozott ehhez a könnyűzenei hullámhoz és 1980-ban megalakult a Westergom nevű formáció. Az alapítók Russ Pál, Szentkirályi Károly, Molnár Zoltán és Parragi György voltak, majd tagcserékkel frissült a formáció. Vereckei Attila 1982-ben csatlakozott a zenekarhoz, miként Győri Edit is. A folytatás 1984, ekkor Borbély László lépett a hegedűs hölgy helyére a Westergomban, Így a Szentkirályi, Molnár, Parragi, Vereckei, Borbély felállás egészen 2005-ig maradt együtt, illetve 2006-ban még adtak egy búcsúkoncertet.

Az esztergomi „cowboy zenészek” számos helyen léptek fel, 1983 júliusában gyakorlatilag minden nap volt fellépésük, de például egy balatonfüredi country fesztiválon éppen a Fonográf előtt léptek fel a fiúk, illetve ugyancsak koncerteztek az 1984-es II. Budapesti Nemzetközi Country Fesztiválon is. A banda tulajdonképpen nem oszlott fel, csak mondhatni szüneteltette működését, hiszen a tagok több más együttesben kamatoztatták muzsikusi, énekesi tehetségüket. Sajnálatos, hogy a fent idézett gazdag korszakban nem készült, készülhetett nagy- vagy akár kislemeze az esztergomi formációnak, de a Magyar Rádióban felvettek pár dalt.

Amikor a járvány segít - A Westergomot a 2020-as karanténhelyzet miatti kényszerű passzivitás hívta újra életre. Akkor már másfél évtizede nem muzsikált együtt az banda, de a tagok egy része a búcsúkoncert után sem „tette le a lantot” és különböző formákban, műfajokban folytatta muzsikusi ténykedését. A járvány ideje alatt a Westergom két alapítótagját is arra kárhoztatta a sors, hogy több szabadideje legyen, így hát adódott a lehetőség, hogy az esztergomi country banda újra alakulhasson. Vereckei Attila énekes, gitáros Parragi György énekes, gitárost kereste fel elsőként, hogy zenéljenek újra. A válasz igen volt, így beindulhatott a csapat újraszervezése. Az új felállásban a fenti két gitáros mellett a hegedűs Németh Judit lett, illetve Vereckei Attila fia, Vereckei Ádám vállalta be nagyon ügyesen a basszusgitárosi posztot. A banda a régi nóták mellett, amerikai és ír népdalokat, továbbá új szerzeményeket is beiktatott a műsorba. A formáció eddig a megyében lépett fel, legközelebb Csolnokon július 16-án, majd Esztergomban július 30-án adnak koncertet.