A bevonulást követően az esztergom-budapesti érsek köszöntötte a jubiláns paptestvéreket, akik huszonöt, ötven vagy még több éve szolgálják a hívő közösséget és Krisztust, aki a főpásztor szerint velünk járja a történelem útját és a papok szolgálata által akar jelen lenni a mi életünkben.

Az evangélium után a diakónus- és papjelöltek helyet foglaltak Cserháti Ferenc és Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspökök, valamint Erdő Péter előtt, majd meghallgatták a szentbeszédet.

Erdő Péter bíboros (középen) a diakónusoknak és papoknak olvasta fel beszédét

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

A bíboros azt mondta: hálát adnak Istennek a papságért, az egyházi rend szentségéért, valamint azért, hogy a legnagyobb történelmi ellenszélben sem alszik ki az a láng, amit a keresztény hit első hirdetői és a szentségek első kiszolgáltatói hazánkban is fellobbantottak. Kiemelte: nem szokványos, nem kényelmes, nem magától értetődő éltre vállalkoznak. Hozzátette, hogy sokszor provokatív módon kérdezik a papoktól, hogy a mindennapi élet, a politika, a gazdaság egy-egy kérdésében mi a véleményük, vagy éppen miért nem szólnak hangosabban.

Véleménye szerint mások testi orvost, pszichológust, vagy esetleg ideggyógyászt keresnek a személyükben. Pedig a sok szép és fontos hivatás közül kiemelkedik az evangélium hirdetése a fölszentelésben kapott kegyelem segítségével, a lélek erejében.

Teljesítik a prófétai küldetést - Erdő Péter a homíliájában arról is beszélt, hogy sokszor az egyházon belül is azzal találkoznak, hogy kritika éri a papok és az egyház egész szervezetét is, mondván, hogy jobban meg kellene felelniük a mai ember elvárásainak. Egyesek szerint enyhíteni kellene a szociális problémákat, megnyugtatni a jövőtől szorongó lelkeket. Úgy gondolja, hogy szép feladatok ezek, de küldetésüknek ezek inkább csak következményei. A bíboros hozzátette azt is, hogy a papok a presbiterek, a közösség vezetői, de egybegyűjtői, szervezői is, ők mutatják be Krisztus személyében az eucharisztikus áldozatot. Vagyis ők azok, akik teljesítik a prófétai küldetést, akik mindig utolsó leheletükig papok maradnak.

A bíboros rámutatott, hogy ha a nagy zajban, a világszerte szűrt és nem mindig barátságos szempontok szerint ellenőrzött digitális világban sürgeti valaki, hogy miért nem elég ügyesek, aktívak, rátermettek, vagy legalábbis miért nem látszanak olyannak, akkor ők azt válaszolják, hogy szép az ember társadalmi és gazdasági útkeresése. Továbbá megjegyzik, hogy fontos használni a kommunikáció legújabb eszközeit, de az ő üzenetük még nagyszerűbb.

Feltámadt Krisztus. Örökké élhetünk és részesülhetünk az Ő boldogságában

– tette hozzá a főpásztor.

A szentmise keretében Erdő Péter előbb diakónussá szentelte Faragó András és Héray Márton akolitusokat, majd áldozópappá szentelte Bársony Árpád, Farkas Ferenc Ákos és Szűcs Bálint Géza diakónusokat, akik a szertartás közben a jelenlévő egyházi méltóságok és paptestvérek egyenként üdvözöltek.