Szépen lassan „elfogynak" a használt-autók

Idén a vizsgadíjak is emelkedtek, egyes helyek között 10-20 ezres különbség is lehet, így érdemes körbenézni. Általánosságban elmondható, hogy a külföldi használt-autó piacon jelentkező drágulás itthon is érezteti a hatását, de a forint-euró árfolyam is megemeli a kocsik árát. Kereslet ugyan van, de a választék egyre kisebb, mivel sokan a bizonytalan jövő miatt egyszerűen nem válnak meg most a járművektől. Már van példa arra is, hogy egyes építőipari cégek visszaviszik a kereskedőkhöz a teherautókat, mivel félnek attól, hogy nem lesz munkájuk. Az úgynevezett „válságautók” pedig több okból is keresettek, a 20-30 éves, alacsony fenntartású, jó állapotú modellekre most kifejezetten nagy az igény.