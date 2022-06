„Legjobbak a jók között” díjat nyertek el alkotásaikkal és cselekedeteikkel a Dági Általános Iskola "Kupakgyűjtő szív csapat" diákjai az országos „Tégy jót, varázsolj mosolyt!” gyerekpályázaton. A megmétettetésen 1800 gyermek indult óvodás kortól egészen a középiskolás korig. Az iskolát és a pedagógusokat is elismerés illeti, akik fáradhatatlan munkájukkal, szabadidejüket sem kímélve juttatták sikerélményhez diákjaikat.

A kreatív országos pályázat célja az volt, hogy a gyerekek a hétköznapok rohanásából, az alkotás örömén keresztül tapasztalják meg az önzetlen szeretet, kedvesség, barátságosság által okozott pozitív hatásokat. Az óvodások és iskolások rajzokkal, festményekkel, videókkal, és egyéb technikákkal fejezték ki mit jelent számukra jót cselekedni, ezzel mosolyt csalni mások arcára.

A pályázaton, amelyet hamarosan újra meghirdetnek, 1800 gyermek indult (Forrás: beküldött)

Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke kiemelte, hogy a mai gyors, időnként erőszakos és még háborúval is sújtott világunkban – melyek sajnos a pályamunkákban is olykor-olykor visszaköszöntek -, nekünk felnőtteknek felelősségünk, hogy megtanítsuk gyermekeinknek, hogy a figyelmesség, a segítőkészség, az összefogás, barátságosság és egyéb pozitív értékek bizony fontosak az életben, valamint azt, hogy az igazi kapcsolatok és boldogság alapja az egymásra figyelés és a kölcsönös felelősségvállalás. Ezért is választotta az Alapítvány - Az út a boldogsághoz nemzetközi mozgalom keretében - a 2022-es pályázat témájának a segítség és a jó cselekedetek fontosságát és felemelő, pozitív erejét.

Csodálatos pályamunkák érkeztek a Tégy jót, varázsolj mosolyt!” gyerekpályázatra (Forrás: beküldött)

Novák Antónia továbbá elismerően nyilatkozott az iskolákról, óvodákról, valamint a pedagógusokról, szülőkről is, akik áldozatos munkájukkal, szabadidejüket sem kímélve juttatták sikerélményhez diákjaikat, óvodásaikat, gyermekeiket. Az Alapítvány elnöke továbbá kiemelte és megköszönte annak a több, mint 70 vállalkozás segítségét, melyek fantasztikus ajándékokkal támogatták a pályázatot, a pályázat küldetését, lehetővé téve ezzel valamennyi pályázó gyermek ajándékokkal és oklevéllel való jutalmazását.

Újraindul - Augusztusban ismét útjára indul az Alapítvány következő országos kreatív gyerekpályázata, immár 10. alkalommal, melynek témája továbbra is a pozitív értékeken fog alapulni, segítve szülőket és pedagógusokat abban, hogy közösen, összefogva divatba tudják hozni a pozitív értékeket a gyermekek számára az óvodai és iskolai életben, illetve a mindennapokban.