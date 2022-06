Ilyen felszólítással várják az érdeklődőket a Haraszt-hegyre a hétvégén. A Közművelődési kerekasztal kezdeményezésére, a Baráti Kör koordinálásával, önkormányzati pályázati támogatással és több, mint 30 oroszlányi civil szervezet és vállalkozás sok-sok önkéntes munkájával jött létre a rendezvény. Szombaton, június 11-én a tervek szerint benépesül a hegy, hasonló szervezésre a bányászvárosban már régen volt példa.

A Haraszthegyi Piknik hivatalos programjai 13 órakor kezdődnek, és a családi rendezvény gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínál remek szórakozási lehetőséget. Egyebek mellett akadályverseny formájában, 20 helyszínen találnak kihívást a résztvevők. Ezek közül legalább 10-et teljesítve biztosan kapnak ajándékot is. A feladatok mellett a rögtönzött Szoborszínpadon interaktív bemutatók (családi torna, táncház, éneklés) is várják az érdeklődőket. Közreműködik a Bránicka szlovák gyermek tánccsoport és a KaDarka színjátszósai, de Bársony Biával együtt sok-sok zumbás is.

Tervezett program az aszfaltfestés, a bütykölde, a kincskeresés és a nudlifőzés. A sport szerelmesei se csüggedjenek: amerikai foci, karate, röplabda, súlyemelés streetball, valamint e-riksa, elektromos quad és gokart várja az érdeklődőket. A rendőrség bűnmegelőzési totóval készül, de rendőrautó- és rendőrkutya bemutató is várható. Az ipari park egyik cégstandján, a Sueznél pedig megtudható, mi is az a membrán.

Érdemes plédet és egy kis élelmet is magukkal hozni a látogatóknak, noha büfé és plédkölcsönző is üzemel majd a helyszínen. Továbbá bicikli is fontos a gyerekeknek, amennyiben szeretnék kipróbálni a nagy kreszpályát. Félóránként tartanak kutyásbemutatót a Katlanban, a tűzoltók sátránál lesz habparti, a Víztoronynál pedig közös buborékfújás várja az érdeklőket.