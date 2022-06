Megnyitották a kultúrházban a Táti Szerdai Festők kiállításával az idei Táti Pünkösdi Napokat, amelyen a zongorán játszó Mayer Angyalka és Bégány Csenge énekes is közreműködött. A jelenlévőket Hámos László, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd ezt követően Pappné Adolf Erzsébet nyugalmazott könyvtáros mutatta be a csoportot, melynek tagjai Simon M. Veronika grafikus- és festőművész révén ismerkedtek meg a jobb agyféltekés technikával. Beszédet mondott Turi Lajos polgármester is, aki kiemelte, hogy a képekben saját lelkünk titkai tükröződnek vissza.

Ezután virágokkal köszöntötte a kiállítókat, vagyis Bőszné Szakmár Mariannát, Geráné Kotolácsi Zsuzsannát, dr. Mosonyi Annát, Kátai Ferencnét, Pánczél Béláné Bérces Ilonát, Szódáné Eitl Annát, dr. Robotka Imrét, Robotka Lászlót és Tisch Erzsébetet. Az alkotók festményekkel köszönték meg Turi Lajosnak és Hámos Lászlónak, hogy több mint egy évtizede alkothatnak a kultúrházban és hogy ők nyithatták meg a fesztivált.