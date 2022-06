Már délután megérkeztek az első piknikezők. Alkonyat után pedig a piknikezők örömére fellobbant a tűz, a mintegy hétméteres máglya lángja pedig beragyogta az éjszakát.

Otthon a kertben kéne ekkora máglyát állítani! A szomszédok lesnének, apám pedig biztosan kitépné a hajam, ha leégne miatta a fél udvar…

– élcelődött egy négyfős társaság leghangosabb tagja, aki éppen a csoport saját kis mini tábortüzét táplálta. A legélelmesebb piknikezők már kora délután helyet foglaltak a Hegyeskő alatt elterülő Kockahegyen: a helyiek mellett a környékről is érkeztek szép számmal érdeklődők, sőt Tokod felvidéki testvértelepülése, Csata delegációja is együtt mulatozott a mintegy ezer fős tömeggel.

Huszonkilenc évvel ezelőtt volt egy hasonló tábortűz ezen a helyszínen. Az elmúlt években a Tokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel szerveztünk sütögetős kirándulásokat, majd az egyik támogató tagnak eszébe jutott, hogy elevenítsük fel az 1993-as kockahegyi programot. Összeálltunk a Tokodi Helytörténeti Kultúrmisszió tagjaival és újra létrehoztuk a Tokodi Kockahegyi Pikniket

– tudtuk meg Bánhidi Lászlótól, aki legutóbb még ÖTE elnökként, most pedig már polgármesterként értékelte a rendezvényt.

Mintegy fél órán át csodálta a tömeg a tábortüzet (Forrás: W. P. / 24 Óra)

Már az első, 2018-as rendezvény is sikeresnek bizonyult, majd a következő évi ismétlés is remek volt. A hároméves kényszerszünet után az Együtt Tokodért Egyesület az önkormányzat anyagi támogatásával, illetve a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak fizikai segítségével már több mint egy héttel a piknik előtt megkezdte az előkészületet. Lenyírták a füvet, felállították a máglya gerincét adó fát, melyet kisebb törzsekkel borítottak körbe. A szervezők emellett mintegy negyven kisebb tűzrakóhelyet alakítottak ki a résztvevők számára.

Naplemente után a zene egyre nagyobb szerephez jutott, az esti órákban a korábban Majkával közös dalokat készítő Kollányi Zsuzsi akusztikus koncertet adott, majd a tábortűz meggyújtásában közreműködött Tokod két díszpolgára, Farkas Lajos vállalkozó, illetve Korpási Bálint olimpikon, világ- és Európa-bajnok birkózó.

Kollányi Zsuzsi lépett fel a tokodi Kockahegyen (Forrás: W. P. / 24 Óra)

A tömeg a tűzoltók mögül, tisztes távolságból figyelhette, amint a máglya egyre nagyobb lánggal égett: rögvest előkerültek a telefonok, a közösségi oldalakon pillanatok alatt több száz tokodi fotó jelent meg. Ahogy három évvel ezelőtt, úgy most is elénekelték a piknikezők a „felvidéki himnusznak” is beillő Nélküled című dalt és természetesen a Tokodi himnuszt is lejátszották. Az eufória még órákon át kitartott, köszönhetően az RHS DJ Teamnek, mely hajnalig a ’90-es és a 2000-es évek legjobb slágereivel szórakoztatta a közönséget.