Mivel az utóbbi időben enyhébbek a telek, nincsenek napokon át tartó kemény hidegek, a kullancsok száma is megnőtt környezetünkben. Ez a közismert, igen apró, ám annál veszélyesebb atkaféle gyakran okoz kellemetlenségeket, hiszen már nem csak az erdőkön és mezőkön könnyű találkozni velük. A kertekben, udvarokban is gyakori vendégek.

Rendkívül veszélyes betegségeket terjesztő parazita

A kullancs világszerte elterjedt vérszívó parazita, amely a gazdaállat, vagy ember vérével táplálkozik. Hazánkban körülbelül huszonöt kullancsfajta él, amelyek közül a leggyakoribb az úgynevezett egyszerű kullancs, amely mind az állatok, mind az emberek között különösen hangsúlyos, veszélyes betegségeket okoz.

Dr. Gordán Ildikó komáromi háziorvostól megtudtuk, hogy a veszélyforrás a kullancs váladékában van, ugyanis ebben hordoz két olyan anyagot, mely az emberre is számos rizikót hordoz. A kórokozó a kullancs szúrása közben kerül be a gazdatest szervezetébe. Mivel sok vérre van szüksége, akár harminc, harmincöt napig is szívja a gazdatest vérét.

A kullancs a már fertőzött állat vérét szívva válik maga is fertőzővé, majd újabb vérszívás után adja tovább a borélia baktérium által okozott lyme- kórt, és a vírusos agyhártya, vagy agygyulladást.

− mondta el a doktornő, aki hozzátette: a kullancsok 5-8 százaléka fertőz, azaz minden ötödik fertőzött és minden tizenharmadik idéz elő betegséget. Az agyhártyagyulladás hordozója és okozója az FSME nevű kullancs, amelyről egyébként a védőoltást is elnevezték. Ez ellen a betegség ellen egyébként nincs is gyógyszert, az egyedüli ellenszert a védőoltás adja. A kullancsok meghatározott testtájékokra specializálódtak, az emberek esetében a redőkbe, hónaljba, fejbőrbe és puhább részekbe próbál befúródni, ahol észrevétlenül és békében tudja szívni a vért.

A betegséget terjesztő baktérium és vírus a kullancs potrohában van, így nagyon óvatosan, a fejénél fogva kell kivenni. A potrohát semmiképen nem szabad megnyomni, mert ekkor a kullancs beleöklendezi a váladékát a szervezetbe. Amennyiben a kivételnél a kullancs feje beleszakad a bőrbe, akkor sincs nagy baj, nem kell megijedni. Ez a fejrész begyullad és egyszerűen kilökődik a szervezetből.

− tájékoztatott dr. Gordán Ildikó, hozzátéve: téveszme, hogy a kullancs csíp, valójában ugyanis szúr. A felső állkapcsának ollószerű részével finoman felhasítja a gazdatest bőrét, majd az alsó állkapcsát mélyíti a sebbe. Így kezdi meg a vér szívását.

A vér a kullancs bélrendszerébe kerül, majd ha az élősködő túlszívta magát, a vért visszaöklendezi a szervezetbe, miközben nyálával véralvadásgátló és fájdalomcsillapító hatású anyagot juttat be a seben keresztül. Ez az oka annak, hogy az ember tulajdonképen észre sem veszi a szúrást és az alsó állkapocs behatolását a bőrszövet alá.

A legtöbb hazai kullancsfajjal az erdőkben, réteken, mezőkön, vízpartokon, kertekben, magas fűben, bokrokban, aljnövényzetben találkozhatunk, de fontos tudni, hogy nagyon szereti a nedves és meleg környezetet, lomokat, törmeléket, deszkarakásokat is. Áprilisban és májusban, valamint augusztusban és szeptemberben fertőznek a legintenzívebben, ugyanakkor sajnos elmondható, hogy mindemellett egész évben képesek fertőzni. A lyme- kór és az agyhártya gyulladás mellett a tularémia és a tibola betegségekért is ezek a kis atkafélék a felelősek.

A legapróbb jeleket észlelve sem szabad várni, azonnal forduljunk orvoshoz!

A lyme-kór egy bakteriális fertőzés, amely három stádiumban fordul elő. Az elsőben nincsen különösebb tünet: fejfájás, fáradtság, esetleg láz, de a kokárda-szerű bőrpír megjelenésével már fel lehet állítani a diagnózist. Ez a jelenség úgy néz ki, hogy középen látható egy fehér rész, melyet pirossas bőrpír vesz körül, mely folyamatosan nő, végül 5-10 centiméter nagyságúra nő.

A második stádium hetekkel később jelentkezik. Itt már olyan szövődmények mutatkoznak, mint például agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás, melyet magasa láz kísér. A harmadik stádium csak hónapokkal később jelentkezik, gyakran úgy, hogy az első két stádium teljesen kimarad. Ez évekkel később jelenik meg, amikor is ízületi fájdalmakkal, idegrendszeri tünetekkel, ideggyulladásokkal, legsúlyosabb formájában pedig bénulásokkal jelentkezik.

Mivel ez a baktérium sokszor nem okoz panaszokat a kezdetekkor, igen veszélyes, ugyanis előre haladott állapotban már nehéz kezelni az okozott betegséget. Kezdeti stádiumban általában antibiotikummal kezeljük a tüneteket, de hangsúlyoznám, hogy a legjobb, ha megelőzzük a bajt, azaz átnézzük magunkat, vagy egymást és ha van bennünk kullancs, azt mihamarabb felfedezzük és orvoshoz fordulunk. A kezdeti stádiumban használt antibiotikum-kezelés nagyon jó hatású és a további szövődmények kialakulását is megakadályozza

− hangsúlyozta a háziorvos.

A kullancs elleni védekezés alapjai

Amennyiben olyan helyre, területre készülünk, ahol minden valószínűség szerint előfordulnak kullancsok, jó, ha zokniban, zárt ruházatban indulunk útnak. Különösen fontos, hogy a gyerekek viseljenek sapkát, és ajánlatos a világos színű ruha, ugyanis a világos ruhán könnyebben észlelhető a felfelé mászó kullancs

Fontos, hogy vigyünk magunkkal kullancsriasztó aeroszolt, valamint próbáljunk meg B vitamint beszerezni, ugyanis a B vitamin szaga is kullancsriasztó hatású. Emellett oda kell figyelni a sportolásra, megfelelő táplálkozásra, mozgásra, mert ha az embernek erős az immunrendszere, a kullancsok által terjesztett betegségeket is sokkal hatékonyabban és gyorsabban le tudja győzni.

Az élősködők elleni védekezés több alapon áll. A legjobb védekezés az oltás, melyet a legcélszerűbb a téli hónapokban felvenni, ezen belül januárban, hiszen így, mire a szezon beindul, addigra megvan a védettség.

Dr. Gordán Ildikó elmondta, hogy az oltást három adagban adják be: januárban oltanak először, ezt követően februárban, majd egy év után egy emlékeztető oltást kell felvenni hogy a védelem kialakuljon. A három oltást követően három évre rá újabb emlékeztető oltás szükséges, majd öt év után egy újabb emlékeztető oltást kell felvenni és csak így lehetünk teljes biztonságban.

Mit tehetek azért, hogy a kertemben ne legyen kullancs? - Jól körülhatárolt területeken (kertek, városi parkok stb.) kertészeti tevékenységek célzott alkalmazásával a mikrokörnyezet a kullancsok számára kevésbé vonzóvá tehető. A fű rendszeres nyírása, az aljnövényzet és a bokrok metszése, az avar gyakori összegyűjtése ebből a szempontból kétféle előnnyel is jár. Egyrészt kevésbé nedves mikroklímát eredményez, ami a kiszáradásra érzékeny kullancsok számára előnytelen, másrészt a kevésbé gazdag aljnövényzet táplálékkeresésük hatékonyságát rontja. Emellett mivel a kullancsokat a lakott területek zöldfelületeire jelentős mennyiségben a kutyák hurcolják be rendkívül fontos az ebek kullancscsípéssel szembeni védelme is, amelyhez megfelelő készítmények (spot-on, impregnált nyakörv, aeroszol stb.) állnak rendelkezésre, írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.