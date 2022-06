Ezen túl számos autós behajt olyan dömösi utcákba, ahová csak az oda engedéllyel rendelkezőknek van jogosultsága bemenni autóval. Az alezredes a helyszínen elmondta: olyan utcákról van szó, amelyek a Rám-szakadékhoz vezetnek. Sokan pedig – kényelmi okokból – minél közelebb szeretnének megállni a kirándulóhelyhez. Főként turisták mennek be, pedig tábla és sorompó is jelzi, mi a szabály.

Mindezek mellett más problémára is fókuszálnak a rend őrei. Mindkét településen tilos a közterületi alkoholfogyasztás, azonban ezt sokan megszegik. A renitensekre több panasz is érkezett, ugyanis amellett,, hogy nemegyszer botrányosan viselkednek, illetve még szemetelnek és vizelnek is az utcán.