Schmidt Csaba önkormányzati képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a közelmúltban járt a GAMESZ munkatársaival, a két aljegyzővel és a szakirodák munkatársaival az elkészült, új dózsakerti gyermekorvosi rendelőben és a mellette kialakított védőnői szolgálatban. A rendelő tavaly felújított épületét a tervek szerint egy hónapon belül használatba vehetik a védőnők, a gyermekorvos, az asszisztensek és a kis betegek is. A rendelő tágas váróhelyiséget kapott – számolt be a képviselő, - hogy a járványos időszakokban, mikor sok gyerek és szülő vár a vizsgálatra, akkor se kelljen túl közel ülniük egymáshoz.