Az idei Víz, Zene, Virág Fesztiválon persze nem csak az égre, és messze nem csak a „földre” volt érdemes figyelni. Mivel a Múzeumok Éjszakája is erre a hétvégére esett, számos programot kínált kiállítóhelyein a Kuny Domokos Múzeum is, de a felújított Esterházy kastélyba is kedvezményes áron válthattak belépőt azok, akiknek már volt karszalagjuk.

Nem sokkal sötétedés után már elkezdték keresni az emberek a megfelelő helyet, ahonnan az esti tűzijátékot nézhetik (Forrás: Szűr Annamária / 24 Óra)

Mindemellett pedig ott volt még a strandröplabda országos bajnokság tatai fordulója az Öreg-tó partján. Pénteken kezdődött a viadal, szombaton főtáblás mérkőzések következtek, vasárnap pedig az elődöntőkre és helyosztókra került sor. Míg 25-én este lampionos hajók, addig vasárnap úszók vették birtokba a tavat, ekkor rendezték meg ugyanis a tóátúszást. A hosszabb, 3,5 kilométeres távot választók a vár előtt fordultak meg, hogy visszaússzanak az ökoturisztikai központ felé.

Odabent, a „Vízzenén” mindeközben egymást érték a programok. Nagy népszerűségnek örvendett a Szipi-sziget, ahol az aprótalpúakat várta rengeteg játék és előadás, esténként pillanatok alatt telt meg a borudvar, ahol mintegy tucatnyi pincészet kínálta nedűit, de a lovardánál kialakított vidámparkban is sokan mulattak. Mondhatni, gps nélkül is bárki találhatott kedvére való programot, no meg helyszínt, és nem csak ahhoz, hogy megnézze a tűzijátékot, hanem hogy újra önfeledten találkozzon, szórakozzon barátaival, ismerőseivel, szeretteivel, ahogy azt a szervezők szerették is volna.

A borudvar népszerű találkozópont volt a fiatalabbak és az idősebbek között egyaránt (Forrás: Szűr Annamária / 24 Óra)

A város borait is megválasztották - Pénteken, immár hagyományosan a Zsigmond Király Borlovagrend felvonulása után adták át a Tata Város Borainak járó elismeréseket a fesztiválon. Az idén Tata Város Vörös bora a Kősziklás Borászat 2020-as Pinot noir-ja lett, a pincészet pedig duplázott. A város rozé bora szintén innen a 2021-es Kékfrankos rozé lett. A város fehér bora a Placebor Szőlőbirtok tavalyi Cserszegi fűszerese, míg zászlósbora a Szöllősi Pincészet 2020-as Chardonnay Selectionje.