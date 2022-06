Az egészségmegőrző programnak évtizedes hagyománya van már a településen. Beer Jánosné, az egyesület elnöke elmondta: a helyi önkormányzat és az elnökség ott élő tagja, Németh Jánosné nagyon sokat tesz a program népszerűsítéséért. Még nem érték el a járvány előtti számokat, de már ötvennél is többen látogattak el a szűrőprogramra.

Dr. Boros József főorvos, az egyesület alelnöke szaktanácsadással állt az érkezők rendelkezésére, és volt vérteszttel végezhető PSA prosztatarák-, bőrrákmegelőzésére szolgáló szűrés, vérnyomás-, cukor- és koleszterinmérés. Dietetikust is lehetett kérdezni, s népszerű volt a hallásvizs­gálat és a testzsírmérés is. A mellrák megelőzését a helyi védőnő az önvizsgálat elsajátításával segítette, de hasznos volt a fito- és virágterápiás szakember jelenléte is.

Egyesületünk vastagbél­rákszűréseket is kezdeményezhet a lakók körében. Otthoni mintavétellel zajlik, amelyet munkatársunk összegyűjt és eljuttat a laborba, és később az eredményekkel is kopogtat minden ház kapuján.

− tájékoztatott a főorvos.

Fiatalok is érkeztek a szűrésre. Harminc körüli volt a legifjabb és nyugdíjas a legidősebb érkező. Sok házaspár is érkezett, így a hölgyek és az urak is alapos képet kaphattak egészségügyi állapotukról. Példamutató módon elvégeztette a szűréseket Nieszner József polgármester is.

Azt tapasztalom, hogy ma már nem ódzkodnak a vastagbélrák, vagy a prosztatarákszűréstől az emberek. Korábban hezitáltak, hogy odalépjenek-e a pultunkhoz, ma már célirányosan érkeznek. Hasonló programokat 2007 óta szervezek. Az érkezők ma már szinte minden lehetséges szűrést elvégeztetnek egy-egy ilyen alkalommal.

Ajánlottak - Vannak olyan vizsgálatok, amelyek elvégzése életkortól függetlenül rendszeresen ajánlott, évente célszerű szakorvossal konzultálni. Ilyen a fogászati- és szájüregvizsgálat, hasonlóan figyelnünk kell a bőrünkre, különösképpen anyajegyeinkre. Nőknek javasolt szűrővizsgálatok ezenfelül: méhnyakrák, mellrák, tüdőszűrés, szájüregvizsgálat. 45 év felett vastag- és végbélvizsgálat, csontsűrűségmérés, kardiológiai vizsgálatok. Férfiaknak húszas éveikben ötévente ajánlatos teljes körű orvosi vizsgálaton részt venniük, a 30-as éveikben háromévente, a 40-es években kétévente, míg 50 fölött évente. A negyvenes éveikben: EKG-vizsgálat, vércukormérés, bőrrákszűrés majd később már vastagbélrák- és prosztatarákszűrés, 50 éves kortól kezdve szemész szakorvosnál 1-2 évente elvégzendő a szemészeti vizsgálat és érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást is.

Beer Jánosné hozzátette: a vizsgálatok eredménye az összetettebb szűrések esetében később, közvetlenül a pácienshez jut vissza. Ha pozitív, akkor pedig arra biztatják őket, azonnal keressék fel háziorvosukat. Vannak szerencsés történetek, amelyeket a vissza-visszajárók mesélnek. Voltak már többen, akiket itt szűrtek ki, ez mentette meg az életüket. Az egyik alkalommal tizenéves lányok jelentkeztek vastagbélrákszűrésre, mivel nagypapájuknál korábban éppen egy ilyen akció keretében diagnosztizálták. Sikerült időben, a beteg jól van.

Munkatársunk például három csepp vérből három komoly vizsgálatot is el tud végezni. Mindegyik életet menthet

− zárta szavait az elnök.