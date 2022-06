Hívogató kertmuzsikával kedveskedett Kehl Kira, a Bakfark Bálint Zeneiskola növendéke a Pajtafesztiválra érkezőknek. A vendégek lágy melódia kíséretében léphették át szombaton a Szlovák Tájház udvarát. Akinek mindez még nem lett volna elég, ahhoz Deés Szilviának, az Oroszlány Barátainak Köre elnökének is volt egy-két szava. Köszöntőjében a Pajtafesztivál kezdetéről és az összejövetel mostani céljáról is hallhattak a résztvevők. Mint mondta, az elmúlt időszak programjaiban fontos szerep jutott a szociális érzékenységnek, és ez most sem volt másként. Mindközül az autizmus és az idősek támogatása került fókuszba a hétvégi rendezvényen.

Lazók Zoltán polgármester, valamint Nagyné Batin Erika, a Benedek Elek EGYMI intézményvezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a Borbálai Nyugdíjas Klub horgolt munkáit és a “Minden más, minden kék” rajpályázat kiállított darabjait a pajtában. Többek között Stettner Noémi Réka rajzát is, aki a Hunyadi Mátyás Általános Iskola hatodikos tanulója és akinek alkotása első helyet érdemelt. A diák különleges érzékenységgel, látásmóddal és kék színű ceruzával vetette papírra gondolatait, de így tett a többi oktatási intézmény nebulója is.