A gyerek- és falunapot is külön napokon ünnepelték meg a településen. Beró László polgármester elmondta, a gyereknapi program több helyszínen zajlott. Az almásfüzitői Sün Balázs Óvodában akadálypályán mehettek végig a gyerekek, míg a Petőfi Sándor Művelődési Ház előtt krétával kellett rajzolni.

A bölcsőde udvarán rajzolni, feladatokat megoldani lehetett, majd az azaumi játszótéren ügyességi feladatok várták a kicsiket. Minden állomáson színes tallérokat gyűjtöttek, amelyeket a szabadidőparkban zsákbamacskára lehetett beváltani, valamint csokoládét is kaptak. A vidám séta után koncerttel is készültek a szervezők: a Zsebsün zenekar táncoltatta meg a gyerekeket.

Az ugrálóvárnak is nagy sikere volt a gyerekek körében

Forrás: K. D. / 24 Óra

Másnap a polgármester köszöntötte a város díszpolgárait, majd a Sün Balázs ovisok léptek színpadra. Mint mindig, idén is megrendezték a hagyományos főzőversenyt. Beró László arról beszélt, a járvány miatt két év kimaradt a versenyekből, most viszont tíz lelkes csapat is jelentkezett. Ezúttal pörköltet kellett főzni, amit profi szakács zsűrizett. Jövőre, úgy döntöttek, nem lesz megkötés, adott mennyiségű húsból lehet majd bármilyen ételt elkészíteni. A település vezetője azt is elmondta, mindig azt mondja: mindenki nyertes, akinek elfogy az üstjéből az étel.

Herczog Ricsi magyar slágerekkel szórakoztatta a füzitőieket

Forrás: K. D. / 24 Óra

Bár az idő inkább késő tavaszi volt, a habparti idején szinte tűzött a nap, így a gyerekek remekül szórakoztak. A polgármester arra is kitért, aki szerette volna felfedezni az Azaum római tábort, az a falunap ideje alatt is megtehette. Hangsúlyozta, kollégái rengeteget dolgoztak a programok szervezésekor, és nagyon bíznak benne, hogy a jövőben már nem lesznek korlátozások a járvány miatt. Kitért arra is, a tavaszünnepre is rengetegen érkeztek Azaumba. Úgy vélte, a két éven át tartó lezárások összébb hozták az embereket, és igénylik, hogy minél többször kimozdulhassanak.

Programkavalkád - A gyerekek ugrálóvárakat, felfújhatós játékokat is kipróbálhattak, miközben a felnőtteket a színpadi programok kötötték le. A legkülönfélébb műfajokat képviselték az előadók, volt operett, sramli, funky és rock muzsika, majd diszkóval zárult az este. Ottjártunkkor éppen Herczog Ricsi harmonikással énekelhették közösen a résztvevők a legnépszerűbb, legismertebb magyar slágereket.