A helyszínen Rigó Balázs, Tata alpolgármestere, Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója, valamint Kaszál Józsefné, a Fellner Jakab Kulturális Egyesület titkára számolt be az emlékévhez kapcsolódó, ebben az esztendőben már megrendezett programokról, valamint a következő időszak eseményeiről a Fellner Jakab Emlékév Bizottság tavaly megkezdett szervező munkájáról.

A tata.hu információjából kiderült, a rendezvénysorozat Stegmayer Máté történeti muzeológus előadásával Úton a nemessé válásig – 300 éve született Fellner Jakab építőmester címmel indult. Az eseményt azóta több előadás, városnéző séta, Fellner Este és kirándulás követte már.

Szerdán a várban időszaki kiállítás nyílik az építőmesterre emlékezve, majd két nappal később egy, négy alkalomból álló szakmai konferenciasorozat, amely a legújabb kutatások tükrében mutatják be Fellner életművét és korát.A Magyar Postával történt együttműködésnek köszönhetően Fellner emlékbélyeget és bélyegzőt is lehet majd váltani. Az emlékévhez kapcsolódni fog az idei Barokk Fesztivál és az őszi Ars Sacra Fesztivál is.

Fellner Jakab (1722-1780) a tatai uradalom egykori építőmestere, a hazai barokk építészet egyik legjelentősebb alakja 1743-ban került Tatára, az Esterházyak birtokán dolgozott a tatai uradalom építészeként.