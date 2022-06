A Gorba-tető tövében megbúvó településen – immár hagyományosan – a gyermeknap nem csak egy nap. Szarkáné Csapó Zsuzsa, a Tardosi Hétszínvirág Óvoda vezetője mesélt az egyhetes programsorozatról.

Az idei gyerekhét nagyon jól sikerült. Szinte alig volt beteg apróság, majdnem teljes létszámú csoportok várták az izgalmas programokat. Hétfőn a Közösségi ház színháztermében hatalmas mozivászon, projektor segítségével a gyerekek megnézhettek egy mesét. A mozizás után mindenki foglalkoztatókönyvet kapott ajándékba.

– mondta az óvoda vezetője, hozzátéve, másnap az óvoda népi játékokat bérelt, ám az időjárás nem volt kegyes, hol beborult, hol kisütött a nap, így végül a folyosón és a Közösségi ház színháztermében állították fel a játékokat. Volt ott minden, ami a testet, agyat megmozgatja. Csirkepofozó, régi teknőből horgászjáték, diótörő, csigatekerő versenyjáték, golyólabirintus, golyóvezető, gólyalábazás, egyensúlyozók, célba dobó, tulipángyűjtő, bikadobás, amőba és malom. A felsoroltakból is érzékelhető, hogy rengeteg játék érkezett hozzánk. Nem volt panaszra ok, volt miből választani...

Forrás: 24 Óra

A következő napok szintén sok mozgással teltek, illetve a zene kapta a főszerepet. A Répa Retek Mogyoró együttes interaktív műsora a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) program keretében valósult meg. A hangulatos koncert alatt táncoltak, „ejtőernyőztek”, labdáztak a gyerkőcök. A zenés előadás csúcspontját a buborékfújógép által gyártott milliónyi buborék jelentette, amelyeket szívvel-lélekkel üldöztek a nebulók. Az előadás után gyümölcsevés, üdítő és udvari játék következett. És még mindig nem volt vége a hétnek. Milánkovics Viktor és párja, Szilvia jött el az oviba. Őket és az isteni kürtőskalácsaikat szinte mindenki ismeri a környéken.

A házaspár nem először látogatott el az apróságok közé kalácsot készíteni. A kicsik nyolc-tíz tagú csapatokat alkotva érkeztek az ebédlőbe, a tett helyszínére. Itt gyúrták, nyújtották, sodorták a tésztát, majd Szilvi segítségével a sütőfára tekerték. A kis kemence már csak arra várt, hogy kisüssék a finom édességet. Persze minden gyerek maga választhatta ki, milyen ízű kalácsot falatozna. Kakaós, vaníliás, fahéjas és cukros kalácsok készültek. A gyerekek többsége a szivárványos, színes cukros ízűt választotta. Szó szerint édes program volt ez.

A hét utolsó napjának is megvolt a forgatókönyve. Kézműves foglalkozás zajlott a csoportokban. Végül az udvaron fagyizás és csillámtetoválás zárta a változatos, izgalmas, élményekkel teli hetet. Az óvodai programok a község és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a könyvtár, Csabán Tibor, a Sza-Be Mókatár, Milánkovics Viktor és az óvoda aktív dolgozóinak a segítségével sikerültek ilyen tartalmasra.

A jó közösség is elengedhetetlen - a kreatív foglalkozást két helyi pedagógus, Hédi Katalin és Sárközi Hajnalka vállalta. Végül, de nem utolsósorban a jó közösségek szerepéről két példa. Idén lesz 50 éves a Vörösmárvány Táncegyüttes. Tibor első kérésére igent mondtak, és a Topánka, Márványka, valamint a Kikerics csoportok is felléptek a gyereknapon. A Derűs Alkony Nyugdíjas Klub tagjaira mindig lehet számítani. Szombaton 500 palacsintát sütött a Vízvári Árpádné, Kovács Ferencné, Hámori Ernőné, Rabi Ferencné, Zhorela Mária által alkotott „kvintett”. Ami a „forgatókönyvből” pénzbe került – népi játékok, alapanyagok, eszközök –, azt az önkormányzat állta. Voltak önkéntes segítők is, a középiskolás Farkas Bálint, Papp Benjamin és Papp Olivér, akik a közösségi szolgálat részeként aktívan közreműködtek. Így lett kerek és teljes a gyereknap Tardoson.

Az óvodai „gyerekhét” mellett Csabán Tibor szervező kitartó munkájának köszönhetően a többi gyermeknek is izgalmas, vidám programokat hozott tető alá gyereknapra, amelyen a családtagok is jól érezhették magukat. A szervezőt a programról, illetve a háttérmunkáról kérdeztük. Tibor elmondta, hogy egy ilyen nap emlékezetessé tételéhez szükség van ismeretségre, jó kapcsolatokra, pénzre és jó közösségre. A fontossági sorrend nem feltétlenül ez, de szerinte az az ideális, ha ezekkel a „hozzávalókkal” rendelkezik a programfelelős.

A tardosi gyereknapra vetítve ez a következőképpen nézett ki. A pénz az, amiből a településeknek – általában – kevés van, ezért lényeges a pályázati lehetőségek kihasználása. A Tardosi Vörösmárvány Alapítvány 2020-ban nyert a Magyar Falu Program pályázatán rendezvényekre támogatást, ebből finanszírozták a légvárakat, a lufihajtogató bohócot, valamint Kerekítő Manót. A KSZR-nek köszönhetően láthatták a Bábuci Bábszínház előadásában a Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj című darabot a gyerekek és szüleik.

A Köszönjük, Magyarország! jóvoltából Rozs Tamás, a Szélkiáltó együttes csellósa, az általa és Sebő Ferenc által megzenésített Weöres Sándor-versekből adott elő. A különleges ütőshangszert, a handpant pedig Kriván Anna Bella szólaltatta meg. Az önkormányzat és a tatai rendőrség között is nagyon jó az együttműködés, de az további könnyebbséget jelentett, hogy a bemutatót tartó rendőrrel – Geiling Györg­gyel, aki egyébként édesanyja révén tardosi – a szervezőnek is jó a kapcsolata.