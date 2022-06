Tavaly az egyesület úgy döntött, hogy szeretne egy saját versenyt szervezni. Az ötletet a Hard Dog Race verseny adta, viszont egy olyan versenyt akartak megalkotni, ahol a fiatalok és az idősebbek is könnyedén részt tudnak venni. Mogyorósbánya önkormányzata helyszínt biztosított számukra, majd el is kezdődött a szervezés. Tavaly a legfiatalabb versenyző óvodás, a legidősebb pedig nyugdíjas volt. Sokan indultak kutyával, illetve anélkül, így minden kategóriában tudtak győzteseket hirdetni.

A nagy sikerre való tekintettel június 18-án, szombaton újra megrendezik a Kutyafuttában Mogyorósbánya versenyt, néhány változtatással. Most két pályával várják a versenyzőket, egy könnyebb (1,1 kilométeres) és egy nehezebb (6,6 kilométeres) útvonalon. Több akadályt is megtartottak tavalyról, de sok új kihívás is várja majd a versenyzőket.

Az eseményen részt lehet venni kutyával, vagy kutya nélkül is. Kutyák hámban vehetnek részt a versenyen, 10 év alatti gyermek pedig csak szülői felügyelet mellett indulhat.

A versenyszabályzat szerint minden versenyző saját és kutyája kockázatára indul. Nem engedhető szabadon kutya a verseny, illetve a rendezvény egész területén, és annak teljes időtartama alatt, amely a kapunyitástól a zárásig értendő. Hám és futóöv, vagy hám és póráz használata tehát a futamok alatt kötelező. A verseny alatt a kutya jutalmazható, jutalommal motiválható. A páros versenyzője a vele párban induló kutya magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.