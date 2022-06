Huszonnyolc évvel ezelőtt szervezték meg elsőként a betelepítés évfordulója előtt tisztelegve a Csengőnapot. Az idén a Faluház húsz évvel ezelőtti nyitásáról is szó volt az ünnepségen, amelyen zenés-táncos felvezetés után kidöntötték a májfát, majd a Faluház nagytermében Rising Károlyné polgármester üdvözölte a megjelenteket – olvasható a település honlapján.

Kiemelte: minden jelentős kulturális és sportesemény a húsz éves Faluházban zajlik, s egyebek mellett itt működik az iskola, óvoda, könyvtár. Komoly logisztikai feladatot jelent a sokrétű feladatok koordinálása. Ugyanakkor a létesítmény fenntartása komoly nehézségekkel jár, de sajnos eddig nem nyílt lehetőségük energetikai pályázat benyújtására.

A településvezető az elmúlt időszak fejlesztéseiről is szólt. Az árokrendszer és az állami kezelésben lévő út felújításáról, s a Keltike ház újjáépítéséről. Az óvoda külső szigetelésére és a nyílászáró cseréjére pályázatot nyújtottak be. Hartdégen Sándorné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese is köszöntötte a vendégeket, köztük a Hajósi Hagyományőrző Sváb Énekkar tagjait. Az ünnepi gondolatok után adták át az ajándékokat. A polgármester három újszülöttet köszöntött: Pakuranin-Juhász Ádámot, Petrik Máté Andrást és Tóth Laura Zselykét.

Az idén ballagó óvodások átvehették német szokás szerint búcsúajándékukat, a Tütét. Azoktól a negyedik osztályt befejező diákoktól is elköszöntek, akik jövőre Vértessomlón folytatják tanulmányaikat és a végzős nyolcadikosokat is megajándékozták Bibliával, Várgesztes könyvvel, Gesztes jelvénnyel, Deutscher Kalender könyvvel, és címerrel díszített táskával. A Várgesztesért Közalapítvány három sikeres középfokú nyelvvizsgát tett fiatalt jutalmazott meg.

A Faluház létrejöttében, működtetésében nyújtott tevékenysége kapcsán emléklapot vehetett át Hartdégen Sándor, Pilmmann Imre, Hartdégen Ákos, Kapás Zsófia, Tellerné Menoni Erzsébet és Geiszt Róbert. Köszöntötték a pedagógusokat is: Hoffer Szonját, Kemény Ilonát, Körmendi Máriát, Tóth Zsuzsát, Pillmann Katalint, Búzás Erzsébetet, Pillmann Ferencnét, Metlágerné Elbert Évát és Langner Kornéliát.

Jutalmazott diákok - Várgesztesi ballagó nyolcadikosok: Korinek Lenke Borbála, Nyeste Martin, Palkó Eszter Imola, Lázár Botond, Rémai Noel, Kluber Hanna Flóra, Geiszt Luca, Kemény Veronika, Busz Zétény. Végzős alsósok: Eigner Erika, Metláger Péter Barna. Ballagó óvodások: Tolner Nimród Ferenc, Pillmann Sára, Sarkadi Gergő, Rieder Barna Ferenc, Keszler Elizabet, Kiss Balázs. Sikeres középfokú nyelvvizsgát tett: Busz Boglárka, Balogh István és Geiszt Hella.